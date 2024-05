Barcelona se coloca como la 9ª ciudad más resiliente del mundo y la 8ª más atractiva para trabajar en el extranjero

Barcelona ocupa el puesto número 9 del mundo y el cuarto en Europa de las ciudades más resilientes, destacando especialmente en oferta de transporte público e integración de personas vulnerables. Así lo corrobora el informe Resilient Cities Index correpondiente a 2023, elaborado por Economist Impact, y recogido en el balance de 2023 del Observatori Barcelona. Este realiza una radiografía de la situación de la ciudad a nivel internacional en un total de 35 indicadores.

Esta publicación elaborada conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona, también sitúa a la capital catalana como la octava más atractiva del mundo para trabajar en el extranjero, según el informe Decoding Global Talent 2024 de The Boston Consulting Group (BCG), que sitúa a la ciudad por delante de ciudades como Tokio, Los Ángeles y París. Esta posición supone escalar un puesto respecto al informe del año anterior. Asimismo, también es la 10ª ciudad del mundo más atractiva para los expertos digitales que quieren trabajar en el extranjero, según el informe Decoding the Digital Talent Challenge de BCG.

En el ranking de resiliencia, liderado por Nueva York, Los Ángeles y Londres, la capital catalana ha alcanzado un índice de 79,0 puntos en la clasificación global. En cuanto a los resultados parciales obtiene la 2a posición en movilidad en transporte público para los residentes y en integración de las personas vulnerables, la 6a en preparación en ciberseguridad para una ciudad digital, la 10a en calidad del aire, la 11a en nivel formativo de los trabajadores/ras y la 14ª en incentivación de la innovación.

Inversión extranjera

Además de ser valorada como una de las mejores ciudades para trabajar en el extranjero, también repite por tercer año como la ciudad europea con una mejor estrategia de captación de proyectos de inversión extranjera, según el informe FDi Cities and Regions of the Future 2024 (grupo Financial Times ), por delante de Londres o Berlín. Concretamente, ocupa la posición 7 entre las regiones del mundo en captación de proyectos de inversión extranjera según el informe Dubai FDI Annual Results & Rankings 2022, elaborado con datos de la base fDi Markets de Financial Times Ltd.

Barcelona, de las más competitivas y atractivas

La ciudad también se encuentra también –por octavo año consecutivo– entre las 25 primeras ciudades en competitividad global, según el informe Global Power City Index, que compara 48 grandes ciudades y posiciona a la capital catalana en el 22º puesto de la tabla mundial y 11º en el ranking europeo por delante de ciudades como Bruselas, Ginebra o Milán.

Asimismo, la capital catalana se posiciona como la 8ª ciudad del mundo y la tercera de Europa en lo que se refiere al atractivo para visitantes, personas emprendedores y residentes, según el informe World's Best Cities Report 2024, elaborado por Resonance Consultancy Ltd. De hecho, en los últimos seis años, ha conseguido entrar dentro del 'Top 10' mundial de las ciudades más atractivas, destacando en aspectos como la amabilidad o la habitabilidad.

Desde el punto de vista turístico, Barcelona es la cuarta ciudad de Europa en pernoctaciones internacionales por detrás de Londres, París y Estambul, según el Benchmarking Report 2021-2022 de City Destinations Alliance. El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha recuperado la séptima posición europea en número de pasajeros (Airport Council Europe), y el Port fue líder como puerto base europeo en número de cruceristas (MedCruise).

En cuanto al coste de la vida, Barcelona mantiene la competitividad internacional y se sitúa en el puesto 75 del ranking entre las 227 ciudades del mundo con un coste de la vida más elevado, según el estudio Worldwide Cost of Living Survey, de Mercer, donde alcanza la 19ª posición entre las ciudades de la zona euro.

Barcelona, en el 'top 5' mundial en congresos

El Observatorio también muestra que Barcelona mantiene un buen posicionamiento global como ciudad organizadora de congresos internacionales. La ciudad recupera la primera posición en número de delegados y delegadas en estos eventos y se mantiene como la cuarta en número de congresos organizados, según la International Congress and Convention Association (ICCA).

De hecho, es la única ciudad que se mantiene en el 'Top 5' mundial para la celebración de congresos y reuniones internacionales en los últimos 21 años, un liderazgo que se ve reforzado con la condición de sede permanente del Mobile World Congress y la celebración del ISE y otros grandes eventos previstos para 2024.

Récord en empleo femenino

De acuerdo con los datos del Global Entrepreneurship Monitor, en 2022 la tasa de actividad emprendedora (TEA) de la provincia de Barcelona se situaba en un 7,3%, una décima superior a la del año anterior. Y si se mira la TEA femenina, los valores de Barcelona (6,8%) y Cataluña (6,5%) superan a los registrados en Suiza (6,3%), Austria (6,1%) y en el conjunto de España (5,9%), y el crecimiento de la emprendeduría femenina en Barcelona reduce la diferencia entre las tasas masculina y femenina a 1 punto.

La tasa de empleo femenino, que se situaba en el último trimestre de 2023 en el 77,9%, marca su máximo histórico en la ciudad, por encima de la media de la UE. La ciudad, de hecho, cerró el 2023 con la tasa de paro (6,1%) más baja desde el 2007.