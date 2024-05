Cómo votar en blanco para que no se considere voto nulo en las elecciones catalanas 2024

Los catalanes tienen una cita con las urnas este domingo, 12 de mayo, con motivo de las elecciones autonómicas de Cataluña de 2024. Algunos ya han ejercido su derecho a voto por correos, pero otros muchos lo harán durante la jornada en alguno de los colegios electorales que habrá repartidos por toda la comunidad. Muchos ya tienen claro su voto y otros decidirán su papeleta ese mismo día.

También habrá quienes no quieran votar a ningún partido porque no están de acuerdo con ninguna de las listas o no se sienten representados con sus propuestas. En este caso, con intención de mostrar su descontento, pueden expresar su decisión en la jornada electoral sin que su voto se pierda. No es lo mismo el voto en blanco que el voto nulo, ya que uno de ellos puede ser determinante en el resultado final.

¿Cómo se vota en blanco y cómo afecta?

El voto en blanco consiste en no introducir nada dentro del sobre: ni papeleta ni ningún otro objeto o documento. Este se suma al recuento final, ya que se considera válido, y puede llegar a influir en el reparto de escaños, que se rige por la conocida Ley D'Hondt. Esta norma explica que para que una formación pueda tener representación en el Parlament debe sumar el 3% de los votos válidos en las elecciones.

Basándose en esa premisa, cuantos más sobres vacíos depositen los catalanes en las urnas, más votos van a necesitar los partidos más pequeños para lograr ese porcentaje mínimo exigido. Así, es más complicado que puedan acceder al reparto de escaños del Parlament y, por lo tanto, se perjudica de alguna manera a estas formaciones.

Por su parte, el voto nulo no se contabiliza. Se consideran nulos aquellos que están rotos o se han introducido otros elementos dentro del sobre —más allá de la papeleta—. También se invalidan los votos introducidos en sobres no oficinales, las papeletas sin sobre en la urna o si se ha colocado más de una papeleta dentro del sobre de distintos partidos. En el caso de que haya más de una papeleta de la misma formación, el voto será válido.