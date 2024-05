Britney Spears, cazada conduciendo junto a su novio tras su polémico incidente

Cuando se terminó su tutela, una de las cosas que más le apetecían a Britney Spears, en sus propias palabras, era conducir, algo que le encanta hacer y que no había podido realizar en muchos años. Sin embargo, hay momentos en los que quizá es mejor dejar el asiento del conductor a otro, sobre todo cuando acabas de decir y mostrar públicamente que tienes el pie hinchado y dolorido.

Una de las justificaciones que la Princesa del Pop ha dado en sus redes sociales sobre el misterioso incidente del pasado fin de semana en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles fue que, lejos de que existiese una posible pelea entre ella y su pareja, Paul Richard Soliz, lo que ocurrió fue tan sencillo como una caída que le provocó una importante lesión en el pie.

Por eso ha sorprendido bastante que la cantante de 42 años haya sido cazada este lunes conduciendo su propio coche —un Mercedes-Benz de color blanco— por su vecindario de Thousand Oaks, en California, antes de ir a recoger precisamente a su pareja, del cual estos días se ha vuelto a sacar a la luz su pasado como convicto.

En las imágenes, la intérprete de canciones como Oops!...I Did It Again o Womanizer aparece al volante de su vehículo justo antes de llegar donde se encontraba Soliz, momento en el que se pasa al asiento del copiloto para dejar que sea su pareja quien tome las riendas.

Todo ello tras explicar en su Instagram que quizá incluso necesitase cirugía en el pie tras el accidente, algo que puso sobre aviso a algunas personas de su entorno, que admitieron estar preocupadas por el futuro inmediato de Spears.

De hecho, es el primer encuentro público de la pareja del que se tiene constancia desde que estuviesen involucrados en el incidente en el lujoso hotel de West Hollywood y de que salieran por separado del mismo, con Britney siendo atendida por los paramédicos descalza y arropada únicamente con una sábana y una almohada de su habitación.

Poco después, Britney se quejaba de que todo podría haberse debido a una intervención de su madre, de quien volvía a quejarse, y sus seguidores sacaban a la luz similitudes entre cómo trató la prensa a la artista en 2006, antes de su colapso mental, y en la actualidad.

Sin embargo, estas fotografías han suscitado cierta cautela, no ya porque su actual pareja fuese detenido en el pasado y sea en la actualidad un exconvicto, pues se presupone la reinserción, sino por las posibilidades de que Britney haya mentido sobre su lesión, habida cuenta de que puede conducir sin preocupaciones.