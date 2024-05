Marina Ruiz comete un error en redes y confirma su ruptura con Omar Sánchez: "Asustada estoy de que salga a la luz"

Omar Sánchez se ha convertido en el centro de todas las miras. Si bien desde ya unos días los rumores sobre su posible separación con Marina Ruiz, de Mujeres y Hombres y Viceversa, comenzaron a aparecer tras las publicaciones en redes por parte de ambos, ahora se ha dado la noticia de manera oficial. Aunque, lo cierto es que todo ha sido de una manera muy inesperada.

Así lo han descubierto los seguidores de la propia influencer. En concreto, ha sido la cuenta de La Cuernis, conocida en Instagram por destapar los secretos más escondidos de los famosos, quien ha dado la voz de alama. Y es que, sin querer, Marina ha confundido sus "mejores amigos" de su cuenta abierta.

En Instagram se puede elegir, se quiere que las publicaciones que se publiquen en abierto o solo para un grupo selecto de personas. Una herramienta muy útil a la vez que peligrosa, como así ha experimentado la influencer.

Con una mirada seria y un texto de lo más llamativo, ella misma se ha descubierto. "Mejor necesito que me recomendéis destinos para una escapada (ya no estoy con Omar, os lo digo por aquí porque aún no se ha hecho público) y cagada estoy de que salga a la luz de la que me van a dar pero bueno. Si pueden ser destinos con playa mejor que mejor", escribía en su publicación.

Y aunque en un primer momento intentó ocultarlo y lo borró rápidamente, lo cierto es que nada pasó por desapercibido. Así lo ha explicado La Cuernis: "Ayer os contaba que atravesaban una crisis, pero que seguían juntos, tenía información verídica sobre ello. Se ve que después siguieron hablando, no llegaron a ningún punto de encuentro y decidieron terminar la relación".

De hecho, ha sido la propia cuenta anónima la que, supuestamente, tendría toda la información al respecto de la ruptura: "La decisión la toma Marina, y dice en la historia que cuando fuera público, le iba a caer una buena, ya que algunos 'fans' de Omar han sido muy críticos con ella durante toda la relación. Mucho ánimo a ambos".

Por el momento, ninguno de los dos ha dado datos al respecto de la ruptura. Además, tampoco han borrado las imágenes que comparten en sus respectivas redes sociales.