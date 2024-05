La hija de la mujer asesinada en Almonacid sostiene que su madre quería dejar a su padre y "empezar de cero"

La hija de la mujer asesinada por su exmarido en Almonacid (Toledo) en abril de 2022 ha sostenido este martes, en la segunda sesión del juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia Provincial de Toledo, que su madre quería dejar a su padre, irse a Madrid y "empezar de cero".

La declarante se ha apoyado en una conversación de WhatsApp que mantuvo con su madre -y que se ha exhibido al jurado- en la que la víctima le confesó que "no tenía buena relación" con su exmarido -estaban divorciados pero seguían conviviendo juntos en una vivienda en Mascaraque (Toledo)-, le costaba dormir, lloraba mucho y le daban "ganas de mandarlo todo el diablo".

"No estoy bien, dejo el curro el domingo. Papá no lo sabe, me va a matar", es alguno de los mensajes que se intercambiaron madre e hija a los que se ha dado lectura en la vista oral.

La hija, que residía en Madrid en el momento de los hechos, ha afirmado que entre el matrimonio había una convivencia "un poco conflictiva a veces pero, en general, buena", aunque ha reconocido que presenció discusiones, y en alguna ocasión algún forcejeo, y que incluso su hermano mayor tuvo que intervenir una vez para evitar que se agredieran.

Ha declarado que puede que su madre tuviera "miedo" a lo que diría el exmarido si le decía que quería marcharse y ha relatado que se enteró de lo ocurrido el 4 de abril de 2022 porque su propio padre la llamó y le dijo que su madre había tenido "un accidente". No fue hasta una segunda llamada, mientras ella se desplazaba desde Madrid a Mascaraque, cuando él le dijo que estaba muerta.

El hijo mayor de la familia, que ha declarado a continuación, ha definido la relación de sus padres como "tóxica" y, al igual que su hermana, ha indicado que desconocía que estuvieran divorciados y que su madre hubiera tenido una relación sentimental con un compañero de trabajo.

Por su parte, el hermano del procesado se ha acogido a su derecho a no declarar, pero su esposa, que también convivía en la misma casa que el acusado y la víctima, ha afirmado que no vio discusiones más allá de las habituales, aunque sí ha confirmado que su cuñada le dijo que se quería ir a Madrid porque quería "un cambio".

La hermana de la víctima ha pedido en la jornada matinal de este martes, por videoconferencia que el acusado pague porque "es algo muy cruel lo que hizo".

Ha dicho que estaba al tanto de que estaban divorciados, de que los dos eran "muy celosos", de que él era un "mujeriego que andaba con una y con otra", que su hermana tenía una relación con un compañero de trabajo, aunque ella le dijo que solo era un amigo, y que quería marcharse de su casa porque ya no quería a su exmarido, sus hijos eran grandes y "lo único que quería era ser feliz".

El acusado pensaba que la víctima quería irse con su amante y hasta le llegó a decir a su cuñada que se sentía "burlado" y que no sabía lo que era capaz de hacerle al amante.

Entre otros testigos, el compañero de trabajo con el que la víctima tuvo esa relación también ha declarado por videoconferencia y ha confirmado que sí se vieron durante un tiempo y que su mujer se enteró de dicha relación a raíz de un mensaje que le envió la víctima y puso sobre aviso al marido de ella.

Además, la compañera de trabajo y amiga de la víctima ha confirmado que también le dijo que un día iba a "coger las maletas" e irse a Madrid, y que el día de los hechos acudió al bar donde trabajaban pese a que libraba, le pidió los horarios de autobuses de Mascaraque a Toledo y al cabo de una hora y media se marchó, pero enseguida llegó su marido a buscarla y ella la avisó por teléfono porque le vio "cara de enfadado".