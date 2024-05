Diego Matamoros habla sobre la medicación que debe de tomar a diario: "Estará ahí toda la vida"

Diego Matamoros siempre ha sido sincero sobre su situación médica. El actual defensor de Laura Matamoros en Supervivientes ha vuelto a reaparecer delante de las cámaras para un evento en Madrid. Allí, el influencer ha concedido una pequeña entrevista a los medios, donde ha explicado cómo es vivir con su enfermedad crónica.

Como así ha explicado, debido a sus problemas óseos, hay ocasiones en las que el dolor es prácticamente insoportable. Aunque solo tiene 37 años, el televisivo ha llegado a necesitar ser trasladado en ambulancia al hospital debido a su incapacidad para moverse.

Los dolores de espada que sufre son congénitos y degenerativos, por lo que no duda en buscar maneras de poder llevar una vida tranquila y lo más normal posible. De hecho, por dolores relacionados con su enfermedad, tuvo que abandonar su edición de Supervivientes en 2014.

"Esto es lo que toca, pero bueno. Hay que remar y entrenar mucho, porque si no eso es lo que recoge el sistema óseo, así que a tirar", ha explicado a los periodistas. Y es que, aunque ha explicado que lo más probable es que todo vaya "a peor", no se ha rendido.

"Eso estará ahí toda la vida, me sigue complicando la vida, tengo dolor crónico, estoy jodido, tomo medicación todos los días. Ahora me vuelvo a pinchar en las raíces nerviosas y en la médula", ha contado resignado tras confesar que incluso con la medicación hay días que no es capaz de "poder levantarse y andar bien".