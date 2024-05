Estas son las 30 playas españolas que pierden su distintivo de Bandera Azul este año

El distintivo bandera azul, que reconoce cada año las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas, ondeará este verano en 638 playas lo que mantiene a España como líder mundial de los últimos 30 años consecutivos.

Entre las novedades de este año se encuentran las ocho playas que han conseguido el distintivo por primera vez este año. Se trata de El Toyo (Almería), Cambriles (Gualchos-Granada), El Encinarejo (Andújar-Jaén), Zona de Banys de Forum (Barcelona-Cataluña), Dels Torres (Vila Joiosa-Alicante), Pobla Marina (Pobla de Fornals-Valencia), Rabdels (Oliva-Valencia) y Bahía de Lerate (Guesalaz-Navarra).

El presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora de la iniciativa, José Palacios, ha resaltado la calidad de todos los espacios litorales y ha enumerado las cuatro comunidades que aún no tienen banderas (Castilla- La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja ).

Por otra parte, los trocitos de costa donde en 2023 ondeaba la bandera azul y este año han tenido que arriar este distintivo, son un total de 30 playas las que la han perdido en el último año. Por Comunidades, Andalucía pierde tres, Baleares cuatro, Canarias tres, Cantabria una, Cataluña siete, la Comunidad Valencia seis, Galicia cuatro y Murcia dos.

Consulte aquí el listado completo de las playas que, en cada región, contaban con bandera azul en 2023 y este año la han perdido (columna derecha del documento a continuación):

De las 694 playas presentadas en 2024, 638 (es decir, el 91%) ha obtenido el galardón, ha afirmado Palacios, quien ha explicado que el motivo más frecuente para no lograrlo es la mala calidad de las aguas de baño y el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas.

También puede haberse el dado el caso de que el municipio haya optado por no repetir candidatura y, al no presentarse, obviamente, no consigue la bandera azul. En este sentido, Palacios ha destacado a 20minutos que los municipios que presentan su candidaturas realizan una "inversión en servicios de socorrismo, en accesibilidad, en limpieza, en información medioambiental y en actividades de educación ambiental" que obtienen un "retorno mayor que el gasto".

Palacios han recordado que para obtener el galardón, "no es obligatorio" contar con duchas en las playas y han desaconsejado su instalación por el "derroche innecesario de agua dulce" que provocan y por ser fuente de infecciones. Además, la prohibición de animales domésticos sigue siendo un requisito para optar al distintivo.