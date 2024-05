Puente pide disculpas a los pasajeros un día después de la avería en Cercanías pero niega que pasaran una hora encerrados en el tren

Tras un día de silencio, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido disculpas a los pasajeros por el último incidente en la red de Cercanías de Madrid, que este lunes dejó la insólita imagen de pasajeros caminando por las vías para llegar hasta Atocha. "Pido disculpas a usuarios, nada me produce mayor desazón que las imágenes que vi ayer", ha manifestado desde la sala de prensa de Moncloa, donde también ha dicho que es "no es cierto" que los usuarios estuviera una hora dentro de los trenes parados porque, de los declarado por los maquinistas, este periodo no llegó a 20 minutos. Ha pedido "no hacer demagogia" porque las incidencias "suceden" y también les ha aleccionado para que no vuelvan a bajarse de los trenes sin autorización, lo que agravó la situación por obligar a cortar la circulación hasta la estación de Atocha desde el sur de la Comunidad. "La primera recomendación a los pasajeros, a todos, es que no bajen del tren a menos que el maquinista lo recomiende, autorice o pida", ha dicho.

Un día después de este incidente, Puente ha aprovechado una pregunta al respecto en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros para explayarse sobre la avería en la señalización a la llegada a Atocha y desmentir que los pasajeros estuvieran una hora en los trenes parados. "Eso que se dice de que estuvieron una hora hasta que empezaron a bajar del tren no es cierto. Entre el inicio del incidente y cuando los pasajeros se bajaron del tren no transcurren 20 minutos", ha incidido de acuerdo a la información del maquinista sobre la que ha pedido el registro jurídico.

En una prolija declaración sobre lo sucedido a primera hora de este lunes, Puente ha subrayado la puntualidad de la red madrileña de Cercanías, que en conjunto supera el 95%, se ha referido al estado de las obras que afectan a toda la red -con actuaciones ahora mismo por 5.000 millones- y de la llegada de los nuevos trenes, que se renovarán en su totalidad empezando con la llegada de los primeros "a finales de este año o principios del que viene". Por comparar, Puente ha hablado del "deterioro" de los trenes del Metro de Madrid -dependiente del Gobierno regional- y se ha referido a la "incidencia importante" que también se registró este lunes en el Metro, donde un hombre fue arrollado por un convoy cuando bajó a las vías para orinar. "Y no veo a nadie preguntando por qué estaba la presidenta de la Comunidad de campaña en Cataluña", ha dicho.

A pesar de que la avería de ayer tuvo que ver con la infraestructura, el ministro ha señalado que la mayoría de los incidentes tienen que ver con el material rodante, con trenes que serán totalmente renovados -como los de Rodalíes catalanes- a partir del año que viene. También ha confiado en que cuando terminen las obras, los fallos relacionados con las infraestructuras también remitirán. Aunque ha pedido que "no se haga demagogia, que las incidencias suceden y seguirán sucediendo". "Pero trabajamos para corregirlas", ha añadido.

Ya al final, Puente ha expresado sus disculpas a quienes ayer de nuevo se vieron afectados por un avería en Cercanías. "Pido disculpas a los usuarios. Nada me produce mayor desazón que las imágenes que vi ayer porque creo en el transporte público, en la importancia que tiene" como "corrector de desigualdades" porque "lo utilizan personas para trabajar y estamos obligados a proporcionar un transporte público de calidad, eficiente".