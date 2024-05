Las Leyes de Indias, la Constitución o Clara Campoamor: ¿pasarías la prueba de Historia en Madrid?

Los alumnos de Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid se han enfrentado este martes a la segunda ronda de las pruebas de evaluación. Inglés, Geografía e Historia debutan este curso en la región para comprobar el nivel de los estudiantes en estas materias, al igual que hicieron ya el lunes con matemáticas, Lengua y Literatura. Las Leyes Nuevas de Indias sobre los derechos de los indios americanos, la forma de Gobierno de España o la diferencia entre la monarquía parlamentaria y la absoluta son algunas de las cuestiones que se han planteado. Además, de los ejercicios de comprensión oral y escrita.

"¿Qué tipo de gobierno tiene España según el Artículo 1? ¿Cuáles son los valores fundamentales que se propugnan? ¿A quién pertenece la soberanía nacional? ¿Qué diferencia una monarquía parlamentaria de una monarquía absoluta?". Estas cuestiones son las que han tenido que resolver los estudiantes de 4º de la ESO en unos 2.000 colegios e institutos de la región. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades decidió introducir para este curso Geografía e Historia entre los contenidos a evaluar para tener una referencia del nivel de conocimientos y adaptar los contenido.

"Señores diputados: [...] Yo no creo, no puedo creer, que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la República [...]", figura en otro de los ejercicios sobre el discurso de Clara Campoamor en las Cortes Constituyentes. El plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad del Gobierno regional busca reforzar los conocimientos sobre la historia, introduciendo nuevos contenidos como la Constitución, el Código Penal o la protección de las minorías, entre otros.

Durante esta jornada de dos días, en total se han examinado más de 280.000 alumnos en toda la comunidad. Los resultados de estas pruebas se entregarán a los centros durante el primer trimestre del próximo curso escolar 2024-25. Con esos resultados "cada centro podrá evaluar sus resultados y utilizar ese análisis para poner en marcha planes de refuerzo y mejora del rendimiento académico en cada asignatura", señaló el consejero de Educación, Emilio Viciana.

Para los grupos de 2º de Secundaria, la prueba ha versado sobre la distinción de las diferentes formas de organización política: democracia, dictadura, monarquía absoluta y parlamentarios. "Es nuestro principal deseo y voluntad conservar y aumentar la población india, que sean instruidos y enseñados en nuestra fe católica, y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros", ha incluido una de las preguntas sobre las Leyes Nuevas de Indias de 1542 sobre los derechos de los indios americanos.

El Inglés como lengua extranjera también ha tenido cabida en esta ocasión. Tanto en cuarto y sexto de Primaria como en segundo y cuarto de Secundaria. La estructura de los exámenes sigue la misma estructura donde se introduce una prueba de comprensión oral, otra escrita y una de redacción. Cada ejercicio adaptado al nivel de cada curso.

Desde Comisiones Obreras (CC OO) criticaron que en las pruebas de evaluación no se estaba incluyendo a los estudiantes con capacidades especiales y, por tanto, los resultados sufrirían distorsiones. CC OO impugno esta decisión y, según han expuesto, tras ello, la Consejería "ha tratado de salvar, de forma atropellada, este claro incumplimiento tres semanas antes de la celebración de las evaluaciones externas, indicando que se pueden solicitar las pruebas por el sistema braille para el alumnado que tenga discapacidad visual, pero no procura medios para quien tenga otro tipo de discapacidad".