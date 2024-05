Rosalía y Rauw Alejandro, vistos juntos en Nueva York antes de la Met Gala cuando se cumple casi un año de su ruptura

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro fue una de las más sonadas y comentadas en 2023. Los artistas acababan de lanzar un EP conjunto, RR, se habían comprometido e incluso el puertorriqueño le había regalado a la catalana una casa como regalo de boda.

Sin embargo, la llama del amor se acabó el verano pasado, cuando tras varios rumores de infidelidades, la pareja confirmó su ruptura con un comunicado oficial compartido en sus redes sociales. Ahora, casi un año después de este momento, los cantantes han sido vistos juntos en Nueva York.

Ambos se encuentran en La Gran Manzana debido a su invitación a la Met Gala, uno de los eventos más aclamados en el sector de la moda. Cada uno posó por separado en la alfombra, pero parece ser que durante su estancia en la ciudad neoyorquina, Rosalía y Rauw habrían quedado.

Una usuaria de TikTok llamada jaxxchismetalk ha asegurado en un vídeo que los cantantes han estado juntos en el restaurante Cipriani un día antes del evento de moda, aunque de momento no hay imágenes que lo confirmen.

"No sé que estará pasando entre ellos, no sé si han vuelto o solo son amigos, pero definitivamente algo está pasando", ha apuntado la joven, detallando que esta información la ha obtenido a través de la cuenta de cotilleos Deuxmoi.

"Todos sabemos que Rosalía sigue dándole 'me gusta' a sus publicaciones y a publicaciones relacionadas con él. No veo que entre ellos haya una mala relación, pero verlos juntos de nuevo es fuerte", ha declarado. Asimismo, la joven asegura que cuando empezaron a llegarle mensajes sobre ello, se quedó sorprendida y es por ello que fue a consultarlo "rápidamente" a la fuente citada.

"Muchas celebridades están ahora en Nueva York por la Met Gala. A lo mejor tienen el mismo diseñador, no lo sé. Nunca he dejado de quererles como pareja y no me importaría que volviesen", ha concluido.

La publicación no ha tardado en viralizarse en la red social y cuenta ya con más de 300.000 reproducciones y un sinfín de reacciones al respecto por parte de los usuarios, que comparten opiniones divididas ante la noticia. "No jueguen conmigo, no he podido volver a escuchar RR", "Viva el amo" o "Están destinados", son algunos de los comentarios que apoyan la relación de los cantantes, mientras que otros se preguntan que "Por qué cree a Deuxmoi".