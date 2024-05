Boeing fracasa una vez más en la misión Crew Flight Test: el análisis de 'Los Profes de Ciencias'

Tras años de retraso, Boeing cancela el lanzamiento de la primera misión espacial tripulada a la Estación Espacial Internacional. A solo dos horas del despegue previsto, la NASA y Boeing se vieron obligados a cancelar la histórica misión Crew Flight Test debido a un problema técnico en el cohete Atlas V. El lanzamiento estaba previsto para el martes 7 de mayo a las 02:34 UTC desde Cabo Cañaveral, Florida.

La cápsula llevará a bordo a dos astronautas de la NASA: Suni Williams y Butch Wilmore. A su llegada a la Estación Espacial Internacional se acoplarán al puerto delantero del módulo Harmony donde pasarán aproximadamente una semana en la estación espacial antes de regresar a la Tierra. La misión Crew Flight Test es un hito crucial para Boeing, ya que marca el primer vuelo espacial tripulado de la Starliner. Este lanzamiento permitirá a la NASA contar con dos proveedores (SpaceX y Boeing) para el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional.

La causa de la cancelación fue un fallo en una de las válvulas de oxígeno del cohete Atlas V, de la firma privada United Launch Alliance, sobre el que se encuentra montada la nave Starliner de Boeing. La seguridad de los astronautas Butch Wilmore y Sunita Williams es la máxima prioridad, por lo que no se arriesgarán a un lanzamiento hasta que se resuelva el problema técnico.

El desarrollo de la Starliner ha sufrido retrasos considerables desde su inicio. La primera misión no tripulada, OFT-1, en diciembre de 2019, no logró alcanzar la EEI debido a problemas de software. La segunda misión no tripulada, OFT-2, en mayo de 2022, sí tuvo éxito y allanó el camino para la Crew Flight Test. Boeing ha trabajado arduamente para resolver los problemas encontrados en las misiones anteriores y asegurar el éxito de la Crew Flight Test.

Sin nueva fecha

La misión Crew Flight Test representa un paso importante en el programa espacial estadounidense y en la exploración espacial comercial. El éxito de la misión demostrará la capacidad de la Starliner para transportar astronautas de manera segura y confiable a la Estación Espacial Internacional, abriendo nuevas posibilidades para la colaboración espacial internacional.

Aún no hay una nueva fecha de lanzamiento. Los equipos de la NASA y United Launch Alliance están revisando el problema y determinarán cuándo es seguro reprogramar el despegue.