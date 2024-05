Ben Affleck, un gran apoyo para Jennifer Garner tras perder a su padre

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Eva Longoria, Jeffrey Dean Morgan, Alyssa Milano, Nathan Fillion... Fueron multitud de estrellas de Hollywood quienes comentaron la publicación que hizo Jennifer Garner el primer día del mes de abril dando a conocer que su padre, William John Garner, "un hombre, padre y abuelo brillante", había fallecido a los 85 años de edad.

Pero, según ha podido saber el portal de noticias Entertainment Tonight gracias a una fuente cercana, quien se ha convertido sin lugar a dudas en un "partícipe activo" de la recuperación emocional de la actriz de 52 años no ha sido otro que su exmarido, el también intérprete y cineasta Ben Affleck.

"Él ha estado pendiente de ella y asegurándose de que sepa que está y va a estar ahí para lo que necesite desde el fallecimiento de su padre", ha declarado el informante, que añade que William "era el abuelo de los hijos [que tuvieron en común Affleck y Garner], y Ben y él siempre se llevaron bien".

La fuente ha agregado para dar contexto que Ben Affleck "consideraba a William como una parte importante de su familia" y que, a pesar de su divorcio de su hija, eso "siempre" iba a ser así, por lo que no podía desligarse de su exmujer en estos momentos, convirtiéndose en "un gran apoyo en todos los aspectos".

La intérprete de la serie Alias, sin embargo, no se encuentra especialmente triste después del tiempo pasado, e incluso el informante añade que está "en un buen momento" de felicidad en su vida, "más allá de tener que lidiar con una pérdida como esta". De hecho, algo así se podía intuir de sus palabras en Instagram anunciando el fallecimiento de William.

"Aunque no hay tragedia en la muerte de un hombre de 85 años que vivió una vida sana y maravillosa, sé que el dolor es inevitable", escribió Garner, que además consideró que no era un día para llorar, sino para dar las gracias: "Damos las gracias por el carácter amable de papá y su fuerza silenciosa. Por cómo bromeaba con una sonrisa traviesa y por su ética de trabajo, liderazgo y fe".

Affleck, recientemente, también se ha mostrado muy comprensivo y dándole todo su apoyo a Fin, su hijo no binario de 15 años. No es, además, la única persona no binaria de la familia, puesto que Emme, fruto de la relación entre Jennifer Lopez y Marc Anthony, aunque ahora vive en la casa que comparten la cantante y Affleck, también reveló que no se identifica con ninguno de los dos géneros predominantes.