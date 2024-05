Illa plantea un plan para recuperar las empresas fugadas de Cataluña por el 'procés': "Se hace con estabilidad y sin amenazas"

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha planteado este martes un plan para "atraer, conservar y recuperar" las empresas fugadas de Cataluña como consecuencia del 'procés' en 2017. En un acto organizado por 'El Periódico' Illa ha cifrado en 4.000 las empresas que cambiaron su sede social tras el 1-O y que todavía no han regresado a Cataluña. Según el socialista, esto se hace "con estabilidad, sin amenazas y sin multas".

Asimismo, el socialista ha situado como principales ejes de este plan para recuperar y atraer a nuevas empresas la puesta al día de las infraestructuras, la agilización de la administración pública y la captación y generación de talento.

"Hay datos objetivos para cualquier observador neutral de que lo que ha pasado en Cataluña ha tenido una incidencia en la economía catalana", ha indicado Illa, replicando unas palabras del candidato de Junts, Carles Puigdemont, que dijo que a las empresas "no les asusta el 'procés', sino la burocracia".

Defiende un gobierno en minoría

Por otro lado, el candidato del PSC ha insistido en que es "factible" un gobierno de los socialistas en solitario y ha pedido a los demás partidos que no lo bloqueen. En este sentido, Illa ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez también es un ejecutivo en minoría y ha señalado que ha hecho políticas "importantes" como la reforma laboral. "Claro que es posible si las cosas se hacen bien hechas y hay flexibilidad; la clave es la estabilidad y la capacidad de trabar acuerdos parlamentarios", ha sostenido.

Illa también ha respondido al expresidente, que dijo que el constitucionalismo no ha hecho autocrítica "de los gravísimos errores que cometió": "La democracia española es una democracia sólida y generosa, que ayuda a pasar página de un momento muy complicado donde se cometieron muchos errores. No doy lecciones y tampoco las recibo, miro adelante. Me importa 2024, 2025 y 2026, no tanto el 1714 ni el 2017".

Illa rechaza que Cataluña sea un "infierno fiscal"

El candidato socialista ha rechazado que Cataluña sea "un infierno fiscal" como afirman algunos partidos de la oposición, pero ha defendido que tampoco puede ser un "paraíso fiscal". "Ni infierno, ni paraíso: purgatorio", ha señalado Illa, utilizando una alegoría que asegura que cogió del presidente de la Cámara de Comercio. "Los impuestos son siempre un purgatorio porque nadie quiere pagarlos", ha dicho.

En cualquier caso, considera que lo necesario en Cataluña es "una fiscalidad justa". De hecho, ha señalado que España se encuentra por debajo de la media europea en ingresos fiscales. Isla se ha mostrado abierto a realizar "ajustes técnicos" en algunas figuras impositivas pero ha dicho que es necesario "un esfuerzo solidario de todos" para devolver la deuda pública generada a raíz de la pandemia.