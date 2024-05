Bob Pop, al escuchar a Fran Rivera dando 'lecciones' sobre el triunfo: "¿Y él cobra por esto? ¡Qué poca vergüenza!"

Bob Pop ha dejado claro que, en su opinión, "el coaching no es un trabajo". "Es una mierda", ha dicho, tajante, el escritor. Ha sido durante su intervención en Hoy por hoy, programa presentado en la Cadena Ser por Àngels Barceló.

"Antes, cuando alguien se formaba, un cantante, un escritor, un actor... buscaba un maestro. Un maestro para aprender un oficio. Pero el coaching no te forma, lo que hace es entrenarte para ganar. Un coach es un entrenador, y yo no quiero que me entrenen, quiero que me eduquen, que me formen. Y forma parte de este mercado horrible de lo competitivo", ha lamentado el también guionista.

Sin embargo, tal y como han recordado en el programa, cada vez más famosos se dedican al coaching. Un ejemplo es Fran Rivera, que da charlas sobre el triunfo. "El esfuerzo y la dedicación son pilares fundamentales para cualquier triunfo, pero hay más: ilusión y sueños son el motor que lo mueve todo", ha sido lo que se ha podido escuchar en la emisora en boca del diestro.

Unas palabras que han asombrado a Bob: "¡Pero Àngels, que Fran Rivera es nieto de un ganadero terrateniente. Que se casó con la hija de la duquesa de Alba. ¿Y él cobra por esto? ¡Qué poquísima vergüenza!", ha exclamado el escritor.

"¿Tú crees que esto lo hace para que pensemos que matar animales no es lo peor que ha hecho en la vida?", ha sentenciado, sobre el torero. "Además, no es el que sea el lápiz más afilado del estuche", ha rematado.