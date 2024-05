Ed Sheeran desvela por qué le cedió el éxito 'Love Yourself' a Justin Bieber

Este pasado fin de semana Ed Sheeran ha sorprendido a sus seguidores tras dar a conocer, en mitad de un concierto, que él cedió una de las canciones con mayor éxito en la carrera de Justin Bieber porque llegó a pensar, por injerencias externas, que aquel tema no iba a triunfar. Y, sin embargo, se trataba de Love Yourself.

El cantautor británico de 33 años ofreció la noche del viernes uno de sus espectáculos en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, ubicado en Hollywood —aunque no el Hollywood de California, sino en el que está al lado de Miami, en Florida— y se dirigió a la multitud para explicar cómo se sucedieron los hechos.

"Cuando estaba escribiendo [su álbum con el título del símbolo matemático de la división] Divide, estaba componiendo multitud de canciones sobre otras tantas cosas muy diferentes entre sí. Y entonces hice esta canción y, la verdad, se la puse a mi gente y lo que me dijeron fue como 'Meh", declaró el artista.

El autor de éxitos como Perfect, Shape of You o Thinking Out Loud añadió que poco después la tocó en privado para una persona, Justin Bieber, quien le preguntó si la iba a incluir en el disco y que al tener una respuesta negativa de Sheeran decidió que la quería para su propio repertorio, por lo que no tuvo reparos en pedírsela.

"Y yo le dije: '¡Genial, quédatela!'. Y luego se convirtió en un enorme éxito", reconoció entre risas Sheeran delante del público. Y es que Love Yourself llegó al número 1 de la lista anual —fue en 2016— de las 100 canciones del año de la revista Billboard, convirtiéndose el canadiense en el artista más joven en tener un sencillo en el primer puesto en la historia de la publicación.

Además, tiene más de 2,3 millones de reproducciones en Spotify —es su tercera canción más escuchada— y más de 1,73 millones en YouTube. Lo cual hace todavía más gracioso la reacción de las amistades de Sheeran, que irónicamente quisieron saber ante tal éxito por qué le regaló la canción a Justin Bieber.

"Me dijisteis que no era buena", rememoró haberles contestado entre risas el cantante antes de tocarla, ya que, aunque el mérito lo tenga el canadiense, gracias a que él se reservó los derechos como compositor puede tocarla siempre que quiera en sus espectáculos.