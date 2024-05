Aragonès, sobre un nuevo Pacto del Tinell: "Este PSC está muy lejos del de Maragall, es el menos catalanista de su historia"

El president de la Generalitat y candidato de ERC a revalidar su mandato, Pere Aragonès, confía en los indecisos para abultar los resultados que las encuestas le dan a su formación en las elecciones catalanas y cree que es el único aspirante centrado en poner sobre la mesa propuestas clara para la comunidad autónoma.

"Si fuera por las encuestas, hoy Alberto Núñez Feijóo sería presidente del Gobierno. Quedan días por delante en los que muchas personas que aún no se han decidido por ERC lo van a hacer. Somo la única fuerza que puede aglutinar el voto de la izquierda", ha señalado Aragonès en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Y es que, para el president, el PSC de Salvador Illa, que según las encuestas ganará los comicios pero sin posibilidades de gobernar en solitario, "es el menos catalanista y el que está más a la derecha de su historia". Así, preguntado por la posibilidad de que se repita un posible Pacto del Tinell (rubricado en 2003 y germen del Gobierno tripartito con Pasqual Maragall a la cabeza), Aragonès ha afirmado que "este PSC está muy lejos del PSC de Maragall, que era un partido catalanista que defendía el autogobierno y la lengua catalana".

Para terminar de aclarar que ERC no maneja, a día de hoy, un escenario en el que tenga que prestar su apoyo a nadie, el president de la Generalitat ha espetado: "No nos presentamos con vocación de muleta. Tenemos 93 años de historia y nos presentamos para gobernar".

Posible perjuicio por las negociaciones con el Gobierno

Analizando el motivo por el cual ERC se posiciona como tercera fuerza en los comicios por detrás de PSC y Junts, Pere Aragonès ha evitado referirse directamente a un posible perjuicio por haberse convertido en socio preferente del Gobierno central durante la última legislatura.

No obstante, ha admitido que "quien abre el camino normalmente se encuentra con más dificultades", en referencia a la actitud negociadora que ha tenido su partido en los últimos tres años, por los que se ha felicitado al "resolver democráticamente problemas y diferencias" que desembocaron, por ejemplo, en los "indultos" a los líderes del procés. "Bienvenidas las dificultades si eso sirve para mejorar la vida de Cataluña", ha aseverado.

De esta manera, ha erigido a ERC en la formación más fiable y la única que se presenta "con la acreditación del trabajo hecho". "Junts antes hablaba de confrontación, hoy de negociación y mañana no sabemos qué hará, y Salvador Illa no puede encabezar una etapa de negociación [con el Gobierno central] porque representan el mismo proyecto político", ha señalado.

En cualquier caso, Aragonès solo se ha negado de manera rotunda a entrar en un Gobierno en el que esté Aliança catalana: "Aliança no es independentista, ellos podrán decirlo pero trabajan en contra de la independencia. Con la ultraderecha, nada, tengan la bandera española o quieran ponerse la estelada".

"Se le ha visto el plumero"

El president de la Generalitat también se ha referido de nuevo a los ya celebérrimos cinco días de reflexión que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se tomó hace casi dos semanas.

"Creo que hemos asistido a una maniobra política con la que se le ha visto el plumero. Ha intentado utilizar la empatía tras los ataques que todos podemos sufrir por parte de la ultraderecha para un beneficio personal", ha afirmado.

Para Aragonès, el objetivo primordial del presidente del Gobierno era "que no se hablase del caso Koldo" y la maniobra de Sánchez no hace que salga reforzado, sino que "genera más incertidumbre". "Lo que ocurre con esto es que cuando tienes un acuerdo [en referencia al firmado por ERC y el PSOE antes de investir a Sánchez], si ves incertidumbre vas a pedir que las cosas se cumplan más rápido. Hoy no podemos decir cuándo acabará la legislatura en España porque quien ha generado incertidumbre ha sido Sánchez", ha sentenciado el president.