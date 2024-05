La gran diferencia para Britney Spears en 2006 y en 2024 es que, en aquel entonces, no tenía una comunicación directa con los fans, por lo que aquello que decían los medios de comunicación sensacionalistas era lo que el público entendía como la verdad absoluta mientras que ahora sí que puede echar mano de las redes sociales para desmentir cualquier información sobre ella.

Y, de hecho, las noticias parecen que no han variado demasiado en estos 18 años, pues los titulares siguen hablando del colapso mental que ha sufrido recientemente, con testigos y portales hablando de una discusión que acabó en pelea con su novio, Paul Richard Soliz, en un hotel y que acabó con ella saliendo del mismo cubierta con una manta y una almohada y descalza.

Sin embargo, la cantante de éxitos como Womanizer, ...Baby One More Time o Toxic no está dispuesta a que otros vuelvan a contar su vida y ha decidido contestar que no solo está yendo a mejor sino que califica de fake news la idea de que ha entrado en caída libre, psicológicamente hablando.

Utilizando un vídeo en el que aparece en un rancho y montando a caballo —muy parecido a otro que subió hace justo una semana, en el que llevaba el mismo vestido—, la Princesa del Pop ha vuelto a incidir en la idea de que la razón por la que los paramédicos se acercaron al Chateau Marmont de Los Ángeles fue por una caída, no por una pelea, así como que está cada día mejor en términos de salud mental.

"¡La verdad, ojalá mi vida fuera de verdad tan salvaje como la están pintando!", ha comenzado diciendo Britney. "Sea como fuere, me pasó una mierda en el pie y tal vez tenga que operarme...", ha añadido, antes de comenzar una retahíla que va sobre todo dirigida contra los medios pero también contra quienes la atendieron.

"Cruzo los dedos, y de verdad espero que no, pero tengo la sensación de que fui acosada, de que [me hicieron] luz de gas y de que me engañaron para salir a la calle diciéndome que mi coche estaba allí. Yo estaba en pijama y sí, había estado llorando, pero porque me había lesionado el pie. ¡Nada de colapsos mentales!", ha especificado Britney.

"¡Soy una mujer adulta solo que muy ingenua la mayoría de las veces! ¡Me da vergüenza que me hayan metido en ese maldito saco! Porque no me siento querida… ¡Me siento maltratada!", ha finalizado la artista, que ha acabado afirmando que por lo que ha ocurrido se va a "dar un capricho esta semana".

Tras el mensaje, ha subido otras dos publicaciones: una en la que aparecen las diferentes piezas de un ajedrez y otra con la frase "Deja de preguntarle una dirección a quien no ha estado nunca donde tú te diriges".