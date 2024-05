El bonito homenaje de Nacho Palau a su progenitora, recién fallecida, por el Día de la Madre

El 5 de mayo ha sido una fecha especialmente dura para Nacho Palau. Tras la reciente muerte de Lola Media, su madre, a causa de un cáncer, el actor ha querido lanzar un mensaje al cielo. La mujer, de 76 años falleció el pasado 1 de mayo, por lo que ahora, cuatro días después, ha querido celebrar el Día de la Madre de una manera muy especial.

Como así ha compartido a través de sus redes sociales, Nacho ha mostrado una emotiva imagen de su madre y su hermana, María Dolores Chornet. Junto a la fotografía familiar, Palau ha compartido una canción de Ennio Morricone, The Missión, cuya letra dice: "Una visión abraza el mundo. Un millón de velas resplandecientes. Nos elevamos sobre nosotros mismos con dignidad de alguna manera".

La publicación, como no podía ser de otra manera, se ha llenado de cientos de mensajes por parte de caras conocidas y anónimos. Con más de 14.000 'me gusta', no han sido pocos los que, como Kiko Matamoros, le mandan "un abrazo", "mucho ánimo" o un "beso muy fuerte".

Por ello, quien fuera pareja de Miguel Bosé ha querido darle las gracias a todos los que le han dedicado unas palabras. "Muchas gracias por todas las muestras de cariño, no puedo contestar a todo lo que me habéis mandado, pero que estamos muy bien y os mando un beso gigante por todas las muestras de cariño", ha asegurado en su perfil de Instagram.

Esta misma plataforma fue la elegida por el exconcursante de Supervivientes para anunciar la trágica noticia hace apenas cinco días. En aquella ocasión optó por el tema Wonderful World, en una versión de Sam Cooke. "Descansa en paz y gracias por haber sido la mejor mamá del mundo, no puedo estar más orgulloso y agradecido", aseguró en aquel momento.