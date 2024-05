El PSOE prepara el escenario poselectoral: garantiza la autonomía de Illa para pactar y pide a ERC y Junts que no bloqueen

A tan solo seis días para unas elecciones decisivas tanto para Cataluña como para la estabilidad de la actual legislatura, todas las encuestas coinciden en que será el PSC de Salvador Illa quien las gane. Esto no garantiza que sea el próximo presidente de la Generalitat, ya que para ello necesitaría el apoyo de los partidos independentistas, lo que, según lo que promulgan unos y otros, parece bastante complicado. En este contexto, el PSOE ya garantiza la autonomía de Illa para llegar a acuerdos en Cataluña, teniendo en cuenta que esto afectará al proyecto legislativo del Gobierno, que necesita de una mayoría parlamentaria de la que ERC y Junts forman parte. A estos dos partidos los socialistas les piden que no bloqueen el futuro gobierno catalán y la idea es separar lo máximo posible las decisiones del PSC de las de los socialistas en el Congreso de los Diputados.

En Ferraz tienen algo bastante claro: Illa ganará las elecciones y, de momento, no barajan otro escenario que no sea el de gobernar. Creen que los catalanes ya han pasado la página del independentismo y están en la de las "cosas del comer", pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las encuestas, entre ellas la del Instituto DYM para 20minutos, apuntan a que el partido de Carles Puigdemont se mantiene en una segunda posición y gana distancias a ERC a escasos días de votar.

Este es un "consenso demoscópico" del que el PSOE se aleja, asegurando que Junts ha "tocado techo" y que los dos partidos independentistas están más ajustados de lo que apuntan todos los barómetros.

"Los futuros acuerdos los decidirá Illa"

"El futuro del Gobierno de Cataluña lo decidirán los catalanes en las urnas, y los futuros acuerdos los decidirá Illa", dijo este lunes la portavoz socialista, Esther Peña, consciente de que cualquier pacto posterior a las elecciones catalanas puede hacer tambalear los que sostienen el proyecto legislativo del Gobierno de Pedro Sánchez.

De momento, Illa no descarta un tripartito con ERC y los comunes, y aunque hace unos días también se abrió a pactar con Junts, no tardó en dar marcha atrás cuando Puigdemont se "autoexcluyó". Ahora, tanto el PSC como el PSOE optan por pedir a los posconvergentes y también a los republicanos que no "bloqueen" la estabilidad de Cataluña, alegando que son los demás los que tienen que decidir si van a apoyar o no a Illa, dando por hecho que será quien se presente a una primera investidura.

Sus máximas expectativas están en que unos resultados "históricos" del PSC -por encima de los 40 escaños- basten para que los republicanos se abstengan y hagan presidente a su candidato, por lo que el objetivo es movilizarse lo máximo posible en estos últimos días de campaña. Confían en atraer más votos en plazas como Barcelona, donde Illa cerrará la campaña acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ausente en el inicio de la campaña por sus días de "reflexión", pero muy volcado en el ecuador y en el cierre de la misma. Los socialistas no creen que el amago de dimisión de Sánchez vaya a restar apoyos al PSC de cara al domingo electoral, si bien tienen claro que el protagonismo del próximo viernes lo tiene que acaparar Illa.