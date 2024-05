Estados Unidos y Filipinas simulan una invasión china cerca de Taiwán: "Nos preparamos para lo peor"

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas han realizado este lunes un simulacro de invasión por parte de China cerca de Taiwán en una serie de maniobras militares conjuntas llevadas a cabo frente a la costa del noroeste filipino.

Miles de efectivos se han sumado así a las maniobras, que tienen lugar ante un repunte de la tensión entre el país chino y Filipinas en las aguas en disputa del mar de China Meridional, donde se han registrado recientemente varios incidentes entre buques de la Guardia Costera de ambos países.

Estas operaciones incluyen ejercicios en tierra, mar y aire, con la vista puesta en una posible confrontación en la zona, especialmente en relación con el bajo de Masinloac y el banco de arena Second Thomas, situado en las islas Spratly, según informaciones del diario Philippine Daily Inquirer.

El general del Ejército estadounidense Michael Cederholm ha señalado que estas maniobras tienen como objetivo "prepararse para lo peor" y "garantizar la seguridad de una zona marítima de vital importancia". "Está diseñado para repeler una invasión", ha incidido.

No obstante, la realización de este tipo de maniobras ha levantado ampollas en China, que las considera "provocaciones" y reclama su soberanía sobre las aguas en disputa. "No hacemos esto por terceras partes", ha dicho Cederholm en relación con Taiwán. "No se trata de mandar un mensaje", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la zona elegida para la realización de estas actividades se debe a que es una zona "perfecta" para el entrenamiento y la mejora de las "capacidades de interoperabilidad" de los dos países.