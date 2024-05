Un modelo italiano desvela que le despidieron de la Gala MET por eclipsar a Kylie Jenner

Por su físico lo contrataron, por su físico se hizo viral, pero también por ello le han despedido. Se trata de Eugenio Casnighi, un modelo italiano que ha dado a conocer que no trabajará en la Gala MET de 2024 por haber eclipsado a Kylie Jenner —al menos entre cierto sector de las redes— en la ceremonia del año pasado.

Casnighi ha echado mano de su cuenta de TikTok este fin de semana para explicar cómo ha sido el proceso por el que no estará este mismo lunes en el famosísimo evento Museo Metropolitano de Arte de Nueva York como greeter [literalmente, 'saludador', un asistente que se encarga de llevar a las celebrities a través de la alfombra roja y del recinto].

Mientras iba enseñando fotografías del año pasado que le volvieron momentáneamente famoso en redes por aparecer justo por detrás de la más pequeña de las Kardashian, el joven de 26 años comienza con un "Me acaban de despedir de la Gala Met", para acto seguido señalarse en dichas imágenes diciendo "¿Os acordáis de mí?".

El modelo explica que nunca había podido hablar sobre la enorme atención que recibió por parte de las redes gracias al evento porque había firmado en su momento un acuerdo de confidencialidad. "Pero es gracioso porque, como me han despedido, puedo decir lo que quiera", ha añadido.

Casnighi ha explicado que llevaba trabajando en el conocido evento dos años, 2022 y 2023, y, por su tono, se muestra molesto porque él está grabando el vídeo el viernes, cuando le despidieron, para un trabajo con el que él contaba este lunes. "Me despidieron porque me volví viral el año pasado", ha dicho.

"Básicamente me han dicho: 'Te quisiste convertir en el centro de atención, así que ya no podemos tenerte trabajando. Lo sentimos", ha explicado el modelo tan perplejo como cabreado, antes de relatar cómo funciona la Gala MET desde dentro.

"El año pasado me dijeron que iba a estar con Kylie Jenner toda la noche, y que estuviese para ella en todo lo que necesitara", ha agregado, añadiendo que, irónicamente, tanto los organizadores del evento como la agencia para la que trabajaba, de la que prefiere no dar el nombre porque también le han despedido, buscan modelos para esa alfombra roja porque quieren "gente que se haga notar".

"Literalmente me dijeron que me escogían a mí porque les gusté más que otras personas para estar con esta celebrity, pero cuando la gente le hizo fotografías a Kylie Jenner, yo estaba junto a ella y por supuesto que acababa apareciendo en la foto. Pues me han echado la culpa", ha declarado, explicando que le confirmaron que trabajaría hace un mes.

Por ahora ha dejado entrever que puede contar más cosas, ya que no tiene acuerdo de confidencialidad, pero también quiere ver las reacciones a su vídeo, que básicamente se reducen a que es uno de los pocos casos en los que han despedido a alguien por guapo.