Almeida lamenta la imagen "tercermundista" de Cercanías mientras Puente "está más cómodo llamando drogadicto a Milei"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "imagen tercermundista" la estampa de esta mañana en las inmediaciones de Atocha, donde la gente ha cruzado las vías para llegar a la estación después de estar cerca de una hora atrapada en los vagones. Almeida considera que "no se compadece con lo que es la ciudad de Madrid ni la Comunidad y es una falta de respeto a todos los usuarios que tienen que coger a diario el Cercanías".

Al mismo tiempo, le ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "que vuelva de Argentina y que se dedique a resolver los problemas reales de los madrileños", aunque sabe que "está mucho más cómodo llamando drogadicto a un jefe de Estado como es Javier Milei".

Al hilo de la crisis diplomática entre España y Argentina por las palabras de Puente, donde insinuaba que el primer ministro argentino, Javier Milei, había "ingerido sustancias" y la posterior contestación del mandatario, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha recomendado al ministro "dejar esa actitud macarra que tiene, esa actitud de provocar conflictos permanentemente, que ya van más allá de nuestras fronteras".

En relación con lo sucedido en la mañana de este lunes a Atocha, Carabante ha reclamado a Puente que "invierta los 5.000 millones de euros para el mantenimiento y la mejora de la red de Cercanías para que los ciudadanos tengan la seguridad de que van a llegar a tiempo a su destino y, sobre todo, que lo hagan en condiciones de seguridad".

Estas palabras de Almeida y Carabante han llegado después de que la circulación de los trenes Cercanías de Madrid entre las estaciones de Atocha y Chamartín, vía Recoletos, hayan registrado grandes retrasos. Decenas de usuarios han tenido que terminar su trayecto hasta Atocha caminando por las vías tras pasar cerca de una hora parados a la altura de la calle Téllez, según han denunciado en las redes sociales con vídeos de lo sucedido.

El alcalde ha destacado que en esta ocasión ha sido la seguridad de los usuarios lo que se ha puesto en juego, "algo que no debe repetirse": "No hay que perder de vista que lo verdaderamente importante, al margen de la batalla política que pueda haber, es que hay miles y miles de personas que todos los días se ven atrapados en la ratonera que es el Cercanías. Ya no es que se haya quedado estropeado, es que han puesto en peligro su integridad física por cruzar unas vías para llegar a la estación de Atocha".