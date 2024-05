'En el quinto pino' o 'Más chulo que un ocho': los mejores dichos y refranes de Madrid

Los refranes forman parte de la lengua española, se transmiten de generación en generación y son pequeñas píldoras de la sabiduría popular. que se transmiten de boca en boca y se enriquecen con el paso del tiempo. En ellos, se concentra la experiencia, el ingenio y las enseñanzas de un pueblo, reflejando su forma de ver el mundo. Suelen ser breves, pero encapsulan lecciones aprendidas a lo largo de los años.

Estas expresiones son una forma de preservar y transmitir la cultura popular, permitiendo así comprender la historia y la mentalidad de un pueblo. El refranero español ocupa un lugar destacado y se considera uno de los más ricos del mundo: una auténtica joya lingüística que abarca un gran número de temas. Cada comunidad autónoma tiene sus propios refranes, vinculados a su historia y a las tradiciones locales. Es el caso de Madrid, que cuenta con un gran número de dichos populares propios.

Algunos de los refranes propios de Madrid

Por San Blas, la cigüeña verás; y si no la vieres, año de nieves.

Este refrán hace referencia a la festividad de San Blas el 3 de febrero. En Madrid, la llegada de las cigüeñas es considerada un símbolo del inicio de la primavera en la capital. La falta de estas aves durante la jornada del 3 de febrero se interpretaba como un presagio de un año con muchas nevadas. Este refrán se ha extendido a otras comunidades españolas donde también anidan las cigüeñas al pasar el invierno.

Más chulo que un ocho

Esta expresión se utiliza para describir a alguien que es muy presumido o arrogante. Tiene su origen en Madrid, y más concretamente a la época del tranvía número 8, uno de los más populares durante el festivo del 15 de mayo. Los chulapos solían utilizar este tranvía para ir a la Pradera de San Isidro. Los vagones iban llenos de mantones, claveles y chalecos, algo que llamaba la atención de los vecinos de la zona. Así, empezaron a decir que no existía nada con mayor chulería que un tranvía lleno de chulapos.

No comerse ni una rosca

Este dicho hace referencia al fracaso en asuntos amorosos y tiene su origen —de nuevo— en la fiesta de San Isidro. Las rosquillas tontas y listas son los dulces más populares de Madrid. Tradicionalmente, los chulapos acudían el 15 de mayo a la verbena de la pradera para sacar a bailar a las chulapas, a las que se les ofrecía las roscas típicas. Ellas podían aceptarlas o no. Y algunas no recibían ninguna. Así, aquellos a los que se la rechazaban o las mujeres a las que no les ofrecían se volvían a casa "sin comerse una rosca".

En el quinto pino

Un lugar no está lejos. Está en el quinto pino. Y sino que le pregunten a los madrileños de la época de Felipe IV. Durante su reinado, ordenó plantar un paseo arbolado que conectase el Palacio Real con el parque del Retiro, lo que hoy se conoce como el Paseo del Prado. A lo largo de este tramo, se colocaron algunos pinos y el que estaba en quinto lugar estaba mucho más apartado del resto.

Ser más 'agarrao' que un chotis

Alguien puede ser muy tacaño o "más agarrao' que un chotis". Este baile tradicional de Madrid se caracteriza porque el hombre y la mujer tienen que bailar muy agarrados. A las personas que tienden a escatimar excesivamente en el gasto se suele decir que son 'agarrados'. Así, se hace un juego de palabras y se compara con el chotis, donde sus bailarines van muy agarrados.