Ábalos asegura que informó a Sánchez de su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas: "Fue una misión diplomática con éxito"

El exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha asegurado que informó al presidente Pedro Sánchez cuando acudió al aeropuerto de Barajas (Madrid) y se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía vetada la entrada a España. En 2020, Ábalos acudió a la terminal privada del aeródromo, según ha confirmado, acompañado del presunto comisionista Koldo García y con el "único propósito" de que Rodríguez no accediera a suelo español. "Fue una misión diplomática con éxito", ha apuntado desde la comisión de investigación del Senado que investiga el caso Koldo.

Aquella noche también estaba presente en la terminal el comisionista Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional como parte del caso Koldo, si bien José Luis Ábalos no ha aclarado por qué el empresario estaba allí. "No fui con [De] Aldama, lo vi en el parking", se ha limitado a decir, proponiendo a los Senadores que le pregunten al propio investigado por qué estaba allí, "ya que le han citado".

De acuerdo con el relato ofrecido este lunes por el exministro de Transportes, el ministro de Turismo de Venezuela tenía previsto aterrizar aquella noche en Madrid para ir a FITUR. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España supo que en el avión viajaba también la vicepresidenta venezolana, que a diferencia del ministro de Turismo tenía vetada la entrada al país. "En Exteriores saltaron las alarmas. La ministra [Arancha González Laya] estaba fuera de España y fue la que me llamó", ha explicado Ábalos, que al recibir la llamada puso rumbo a Barajas.

No utilizó un coche oficial "por que a esos hay que llamarlos y no tenía tiempo". Así que fue su asesor, Koldo García, quien lo llevó hasta el aeropuerto. Entonces, según la versión de los acontecimientos que ha ofrecido en la Cámara Alta, José Luis Ábalos subió al avión privado, que estaba "rodeado de policías", al que accedió guiado por el comisario de Barajas, y logró "con éxito" la misión diplomática encomendada.

Así lo ha expresado él, y sin embargo, el Tribunal Supremo, que reconoció que Ábalos no había delinquido aquella noche, dio por acreditado que Delcy Rodríguez sí accedió a suelo español.

El "bulo" de las maletas de Delcy Rodríguez

A lo largo de su comparecencia en el Senado, Ábalos también ha tenido oportunidad de hablar sobre las (hasta 40) maletas que, según testigos presenciales, desembarcaron del avión proveniente de Venezuela y, por su condición de equipaje diplomático, no fueron inspeccionadas en Barajas. ¿Cuál era su contenido? Según Ábalos, ninguno, porque las maletas "no existieron". "Es de los bulos mejores instalados en España", ha afirmado el exministro en contra de lo que declaró a El Mundo Koldo García, que dijo haber visto descargar doce maletas que luego se reintrodujeron en el avión.

El exministro de Transportes, orgulloso del éxito de su misión diplomática, ha cargado contra las especulaciones sobre el contenido de aquellas maletas. Ha reprochado el atrevimiento de quienes han dejado caer que estuvieran llenas de oro, cocaína o dólares con los que pagar la deuda a Air Europa. "Es tan absurdo...", ha expresado, insinuando que un avión de ese tamaño no podría despegar con esa carga.

Pone en duda que exista una trama

Según ha explicado en más de una ocasión este mismo lunes, Ábalos no tiene "muy claro" que haya una trama corrupta tras las actividades de Koldo García. El compareciente incluso ha destacado la labor de su ministerio en la adquisición de material sanitario. "El ministerio fue de los primeros en tener material y a un precio sensiblemente menor al que pagaban otras administraciones... Yo estaba muy contento", ha indicado.

Según ha explicado a los senadores, el Ministerio de Transportes tuvo que ceder material al de Interior y al de Sanidad, incluso a Correos. Y todas las compras que hizo la cartera se pagaron una vez se había confirmado la calidad del producto. "El ministerio no adelantó dinero, por tanto no hubiera perdido dinero nunca", ha indicado en este sentido. "Yo conseguí, sin poner en riesgo el dinero público, prestación en tiempo a un precio tres veces inferior al que pagaban otros. ¿Hubo alguien que cobró sin tener que cobrar? Que lo diga la Justicia".

A lo largo de una comisión que ha durado más de dos horas y media, José Luis Ábalos ha defendido su inocencia y ha denunciado un "juicio paralelo" a las investigaciones de la Audiencia Nacional, un juicio público "donde el principio acusatorio se extiende como a alguno le da la gana". "Estoy muy tranquilo porque no me he llevado nada", ha afirmado más tarde ante los medios de comunicación que aguardaban a la puerta de la comisión.

Por eso mismo, ha defendido su decisión de mantener su escaño en el Congreso de los Diputados después de que el PSOE le suspendiera de militancia y le pidiera renunciar al acta: "Yo no tengo que reconocer ninguna culpa, no tengo que dar un paso atrás si no tengo culpa". El compareciente se ha negado a "ratificar la existencia de la trama". "No me voy a poner en plan juez, ni voy a menoscabar el ejercicio de la defensa de nadie", ha explicado en este sentido.

Sobre su relación con Koldo García, Ábalos ha definido al presunto comisionista como uno de los cinco asesores puntuales de los que pueden disponer los ministros. "Es una persona que me acompañaba, especialmente en los desplazamientos", ha relatado, reconociendo al navarro como "un cargo de confianza en sí mismo".

¿Por qué decidió Ábalos llevarse a García a Madrid para asesorarle como ministro de Transportes? Según ha indicado, porque necesitaba a alguien que estuviera disponible 24 horas al día, siete días a la semana. Pero además pesó "el factor humano", ha añadido Ábalos, porque "con una persona que te acompaña todo el tiempo se genera un vínculo". Además, el socialista no contaba con "nadie" que "antepusiera su militancia y quisiera trasladarse a Madrid".

El exministro ha negado, por otro lado, que conociera el incremento patrimonial que experimentó Koldo García tras la pandemia, "porque ese incremento se produjo cuando salió del ministerio". Y ha asegurado que tampoco supo de las actividades presuntamente irregulares de su hombre de confianza hasta que fue detenido y llamado a declarar en la Audiencia Nacional, un hecho que le sorprendió "muchísimo".

El proceso judicial le ha sorprendido, tal y como ha explicado al final de su intervención, porque la "contratación" por parte de su ministerio le pareció "una operación de éxito". "Los precios eran menores de lo que ofrecía la mayoría, la calidad era correcta. A partir de ahí, que en la trastienda hubo algo irregular lo tiene que dilucidar la Justicia", ha repetido para culminar su comparecencia.