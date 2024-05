Tendría sentido incluso si fuese una trama de su famosa serie, en la que viajase al futuro y viese cómo uno de sus hijos sale con una chica con su mismo nombre y las confusiones que ello provoca. Pero es la vida real, y Melissa Joan Hart, quien se hiciese famosa gracias a la serie Sabrina, cosas de brujas, ha dado a conocer que su hijo está saliendo con una joven llamada, claro, Sabrina.

"Mi hijo mayor [cuyo nombre es Mason y tiene 18 años] acaba de sacarse su carnet de piloto y también se ha echado su primera novia, así que todo va poco a poco", ha declarado la actriz de 48 años a los micrófonos de Page Six en un evento organizado por la revista Variety el pasado fin de semana.

Inmediatamente, la intérprete neoyorquina añadió "Su nombre es Sabrina" y tras un silencio que lo hacía más obvio, señaló que "no es un nombre demasiado común, al menos en Norteamérica", aunque no dijo nada sobre si los padres de esta chica escogieron dicho nombre basándose en la serie que protagonizó la ahora suegra de su hija.

Eso sí, Hart reconoció que hay de absurdo en toda la situación, por lo que se le está haciendo "muy difícil" el poder "acostumbrarse" a ir diciendo "Sabrina" sin referirse a su famosa serie de los años 90, sino de verdad llamando a alguien.

"El otro día, en el baile de graduación de su instituto, estaba tratando de llamar su atención y me puse a gritar: '¡Sabrina, Sabrina!'. La gente se tenía que estar pensando que estaba loca", bromeó, aunque poco después añadió que la joven le cae especialmente bien porque cree que es una buena influencia para su hijo.

"[Mason] Me compró flores para el día de San Valentín, así que no puede ser mala. No puedo odiar a la novia cuando ella lo está ayudando a tomar buenas decisiones", agregó Hart, que reconoció que su hogar, ahora que sus hijos se están haciendo mayores, está en plena efervescencia, así como que nota el paso del tiempo mucho más rápido.

Melissa Joan Hart, además de Mason, comparte otros dos hijos, Braydon, de 16 años, y Tucker, de 11, con su esposo Mark Wilkerson.