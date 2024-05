Yolanda Díaz plantea que se pueda trabajar y cobrar paro a la vez y anuncia un nuevo subsidio para víctimas de violencia machista

El Ministerio de Trabajo estudia hacer compatible el trabajo y cobrar el paro a la vez así como la posibilidad de crear un nuevo subsidio al desempleo para víctimas de violencia machista. Según la vicepresidenta Yolanda Díaz, su departamento llevará estas dos propuestas a la mesa de diálogo social para reformar el subsidio al desempleo que reunirá al ministerio con sindicatos y empresarios este lunes.

En una entrevista en TVE, Díaz se ha mostrado confiada con el avance de la negociación y ve posible cerrar un acuerdo esta misma tarde. "Hoy tenemos una mesa de diálogo muy importante que es la del subsidio en la que espero alcanzar un acuerdo", ha afirmado la vicepresidenta segunda, que acto seguido ha pasado a resumir las principales novedades que llevará su departamento a la reunión. "Vamos a corregir la parcialidad, vamos a crear un subsidio específico para mujeres que sufren violencia machista y vamos a permitir la compatibilidad entre el trabajo y la prestación pública contributiva de paro", ha añadido

La reforma del sistema de subsidios al desempleo —las ayudas que cobran los parados que han agotado la prestación contributiva por la que cotizaron— lleva pendiente desde el año pasado. En enero, el Gobierno se llevó un importante revés parlamentario después de que Podemos decidiera tumbar el decreto que desarrollaba la reforma al entender que recortaba las pensiones futuras de los perceptores de la ayuda para mayores de 52 años.

De la aprobación de esta reforma —que va con retraso— depende una parte del cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación, dotado con 10.000 millones de euros. La Comisión Europea concedió a España una prórroga de dos meses que vence el próximo 20 de mayo. Llegada esa fecha, si la norma no ha salido adelante, el Ejecutivo se arriesga a la congelación de este cuarto pago o a un desembolso parcial.

La vicepresidenta no ha entrado en detalles sobre estas nuevas propuestas. No obstante, su 'número dos' en el ministerio, Joaquín Pérez Rey, sí ha ido algo más allá en una hipotética compatibilidad del paro y el trabajo. El secretario de Estado de Trabajo ha señalado que esta compatibilidad iría en la misma línea que la que se planteaba para los subsidios, cuyo planteamiento se mantendría igual que cuando decayó. "El modelo ya previsto para el subsidio es el que más nos gusta para la prestación, pero hay que cerrar detalles, ver cómo puede operar y la propia capacidad del SEPE para garantizarlo", ha señalado Pérez Rey.

El decreto que no fue convalidado establecía que se podría cobrar el subsidio y trabajar a la vez durante los primeros 180 días del empleo. El subsidio aparecería reflejado en la nómina del trabajador como complemento de apoyo al empleo durante este tiempo y después se perdería para incentivar el mantenimiento en el empleo. De esta forma, los trabajadores tendrían incentivos a aceptar trabajos incluso cuando la duración de los mismos fuera incierta.

La posibilidad de que sea compatible trabajar y cobrar el paro se ve con buenos ojos desde organismos como el Banco de España. Así se refleja en su informe anual sobre la economía española, en el que también recomienda que las prestaciones por desempleo sean decrecientes y su duración se vincule al ciclo económico.

Apoyos parlamentarios

La viabilidad de la reforma de los subsidios pasa por conseguir los apoyos parlamentarios suficientes para que no se repita el episodio vivido el pasado enero. Y para esto se hace imprescindible el 'sí' de los diputados de Podemos, algo que todavía no está garantizado. Los sindicatos ya han dejado claro que no cerrarán el acuerdo si no hay garantías de que el Gobierno tiene los apoyos suficientes para que salga adelante en Cortes.

Pérez Rey comparte el optimismo de cara a un acuerdo que ha mostrado Yolanda Díaz y ha lanzado una advertencia a los morados. "Es difícilmente entendible que alguien pueda rechazar acuerdo que mejora nítidamente el nivel asistencial de la protección por desempleo". "No parece previsible que esa extraña ligazón entre la ultraderecha y Podemos siga manteniéndose en el tiempo", ha agregado el secretario de Estado, refiriéndose al hecho de que fueron los votos negativos de PP, Vox y Podemos los que frenaron la iniciativa.