Chiqui, de 'GH', destrozada tras la muerte de su madre: "Te has ido muy joven"

Chiqui, concursante de GH y Supervivientes, ha lamentado la reciente muerte de su madre -el pasado 16 de abril-, a la que ha dedicado un precioso texto en sus redes sociales coincidiendo con el Día de la Madre.

"Es el primero ya de muchos que no te podré besar ni felicitarte. Estás ya en el cielo y cuánto te echo de menos. No hay minuto ni día que no me acuerde de ti. Mi confidente, mi amiga, mi todo... porque tú me diste la vida", escribe la exconcursante, que recientemente fue noticia tras reinventarse en lo profesional.

"Miro al cielo y me pregunto si tú me miras, si no te faltarán flores ni lágrimas ni tristeza. Una madre es una estrella fugar, que pasa por tu vida, que pasa una vez y cuando su luz se apaga, no la volverás a ver", reflexiona.

"Te has ido muy joven, te has llevado una parte de mí. Te echo mucho de menos... Gracias a todos por vuestros mensajes tan bonitos hacia mi madre. Ella era muy feliz en mi etapa de Gran Hermano y demás realities. Mil gracias", concluye.

Después de haber sido concursante, colaboradora, reportera, cajera o incluso sexóloga, Chiqui ha sorprendido recientemente con un nuevo trabajo en un concesionario.

"Ahora estoy aquí, vendiendo coches", contó, ilusionada con su nueva etapa laboral, Chiqui, que está contenta porque puede conciliar la vida familiar. "Además, revela que su truco para que le vaya bien. "Ser yo misma, supersimpática".

Chiqui reveló que, la razón por la cual ha estado alejada de la televisión tanto tiempo, tiene que ver con un tema familiar. "He estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía", contaba la exsuperviviente. "Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al publico le encanto", añadía.