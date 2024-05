Khloé Kardashian insinúa que está abierta a salir con mujeres

Sería, sin lugar a dudas, un nuevo paso en la familia Kardashian, porque si bien están rodeadas de gente perteneciente al colectivo LGTBI, siendo la mayor exponente Caitlyn Jenner —aunque luego ella, mujer trans, se haya mostrado a favor de políticas de ultraderecha contra sus propios derechos—, ninguna de las cinco hermanas ha abordado abiertamente su posible homosexualidad o bisexualidad.

Pero Khloé Kardashian ha dejado entrever que a ella está más que abierta a explorar sus gustos, sobre todo después de todos los varapalos y desengaños que ha tenido a lo largo de su vida con los hombres. Y en especial con el padre de sus hijos, Tristan Thompson, quien la engañó reiteradamente, teniendo incluso otro bebé en uno de sus affaires.

Precisamente una usuaria de Twitter, también conocido como X, le argumentó que, debido a su historial en la heterosexualidad, quizá fuese el momento de que probase el lesbianismo. "Sigo creyendo que Khloé debería ser lesbiana", publicó un usuario como un comentario privado de mensajería rápida junto a una fotografía de la socialité.

Pero Khloé, lejos de cerrar cualquier puerta, ha respondido: "Bueno, nunca se sabe lo que me deparará el futuro". Y obviamente ha hecho que se especule con la posibilidad de que cambie su orientación sexual no solo por convicción, sino por si así al menos le va mejor en el amor.

Porque más tarde no ha dudado en responder con un comentario de un emoticono de una cara llorando de la risa un gif de otro usuario que simplificaba el sexo lésbico a un par de tijeras. Para acabar, sin embargo, ha dejado entrever que hay otras prácticas posibles utilizando una expresión, que. según ella, aprendió en Australia: "Up the bum no baby! [que significa algo parecido a: "Por el ano, no hay enano"]".

Además de Tristan Thompson no hay que olvidar que Khloé también tuvo un matrimonio muy difícil con otro jugador de baloncesto: Lamar Odom. Tras casarse en 2009 comenzaron los problemas, con el exalero confesando más tarde que fue infiel durante la mayor parte de su matrimonio, lo que conllevó su separación en 2013 y, más tarde, su divorcio.