Starlite Occident calienta motores: 1.000 puestos de trabajo y un cartel de lujo con Aitana, Camilo, Malú o Luis Miguel

Europa Press via Getty Images

Preparándose para celebrar su XIII edición en Marbella, Starlite Occident acaba de abrir el proceso de inscripción para sus ya famosas jornadas de selección de personal. Comprometido con el talento y el fomento de la economía local en Andalucía, el festival contratará a más de 1.000 personas.

De la mano de la plataforma de empleo Jobandtalent, se citarán y realizarán las entrevistas presenciales a los candidatos previamente inscritos. Estas entrevistas tendrán lugar desde este martes 7 al jueves 9 de mayo, en el Palacio de Congresos de Marbella (C. José Meliá, 2, 29602, Marbella, Málaga), para concluir la selección final de futuros trabajadores.

Se cubrirán puestos de trabajo en las áreas de logística, restauración, ticketing, seguridad, hospitality, zona comercial, lounge y animación. Estas incluyen a su vez diversas ofertas profesionales con diferentes cargos como: taquilleros, acomodadores, jefes de zona y de barra, camareros, bandejas, runners, personal de reservas, hostess, administrativos, personal de mantenimiento, vigilantes, conductores, auxiliares de aparcamiento, coordinadores de logística, personal de office, cocineros, ayudantes de cocina, jefes de tienda, dependientes y bailarines, entre otros.

Formar parte de la organización del festival supone una oportunidad de empleo extraordinaria, especialmente para los trabajadores de la Costa del Sol, que así lo manifiestan volviendo cada año a presentarse al proceso de selección. Con contratos de hasta cinco meses de duración y un porcentaje de más del 90% de personas de procedencia local, el festival cuenta con un índice de repetición entre sus empleados del 70%.

Un motor para empleo y gran dinamizador de destinos

Para Andalucía y para el conjunto de España, Starlite Occident es un importante factor de activación. Esta experiencia musical y de ocio tiene un efecto multiplicador en la economía española, tanto en PIB como en empleo.

Según el último informe realizado por PwC, el impacto total anual de Starlite Occident en términos de PIB, incluyendo el impacto de la organización del festival y el impacto generado por los asistentes, asciende a más de 315 millones de euros al cierre de la última edición. En 12 años, el impacto total suma más de 1.800 millones de euros.

Starlite Occident es también un motor para el empleo de la zona y de su área de influencia, que incluye no solo Marbella, sino la Costa del Sol y Andalucía. En la edición anterior, el impacto total anual en empleo,

incluyendo el impacto de la organización y el de los asistentes, fue de 6.450 empleos FTE (equivalente a tiempo completo). Durante los 12 años de presencia del festival en Marbella, el impacto total en términos de empleo ha sido de más de 38.000 puestos de trabajo FTE.

Además, el impacto directo que generan los más de 350.000 asistentes, que cada año acuden atraídos por la exclusividad del festival, supone una gran actividad económica adicional en sectores como transporte (taxis, trenes, aviones), alojamiento (hoteles), restauración (bares, restaurantes) y comercio; fomentando y mejorando el ámbito laboral.

Reconocido como el Festival de las oportunidades y el mejor escaparate abierto al mundo, Starlite Occident contará un año más con los mejores talentos para disfrutar de una experiencia única.

Un cartel de lujo para el verano

Del 14 de junio al 31 de agosto, el festival boutique más esperado del año llenará las noches de verano de Marbella de magia e ilusión, fusionando música en vivo, cultura y gastronomía en un espacio sin igual.

Su cartel de lujo no engaña y que va desde primeras espaldas nacionales como Aitana (que repite hasta en tres ocasiones), Malú, Vanesa Martín, Taburete, Antonio José, Miguel Poveda o La Oreja de Van Gogh hasta estrellas internacionales como Luis Miguel, Carlos Vives, Take That, Jamie Cullum o Nick Carter.