Albares pide "recuperar la palabra frente a la descalificación" en plena crisis diplomática con Argentina

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido este lunes de la importancia de "recuperar la palabra frente a la descalificación" y de que la población española se movilice de cara a las elecciones de la Unión Europea que se celebrarán el próximo 9 de junio, una cita en la que, a su juicio, la lucha contra la descalificación política será el centro del debate. Estas palabras se producen en medio de la crisis diplomática de España con Argentina provocada por las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que afirmó el pasado viernes que el presidente argentino, Javier Milei, había "ingerido sustancias".

El titular de la cartera de Exteriores ha intervenido en un foro sobre 'Autonomía estratégica europea' de Europa Press junto con la consultora McKinsey & Company, donde ha alertado de la visión del "adversario como un enemigo al que hay que combatir y aniquilar" que tiene "la derecha y la extrema derecha". Según Albares, estos discursos ponen en peligro la democracia, ya que son partidos que van a crecer "enormemente" en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y, por tanto, ha incidido en que serán unas elecciones "cruciales" para el futuro de la construcción europea.

Las palabras del ministro llegan una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera detener "la maquina del fango" que se estaba creando a nivel político y mediático y que le llevó a meditar si debía o no renunciar. Algo que finalmente descartó tras cinco días de reflexión. En este sentido, Albares ha pedido que en las elecciones al Parlamento Europeo "la democracia gane al fango y los votos ganen a la desinformación de la derecha y la extrema derecha".

Precisamente han sido una declaraciones Puente las que han desembocado en una crisis diplomática con Argentina sin precedentes. Tras las palabras del ministro de Trasportes el viernes, un día después el Gobierno argentino publicaba una carta en la que acusaba al Ejecutivo de Sánchez de "calumnias e injurias". "El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia (...). Esperamos que la justicia actúe para esclarecer semejante escándalo, que afecta a la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, a las relaciones con nuestro país", recogía el escrito.

El rifirrafe no se quedó ahí y el Ministerio de Exteriores respondió a la carta con otra nota en la que asegura que estos términos infundados "no se corresponden con las relaciones de países y pueblos hermanos". Por el momento el ministro no ha realizado ninguna declaración sobre la situación en la que se encuentra la situación entre ambos Gobiernos.

Albares viajará a Washington este viernes

Albares también ha tenido palabras para la situación geopolítica y en particular sobre la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí sobre Gaza. El ministro ha hablado de lo importante que es una victoria ucraniana y del apoyo que continúa proporcionando el Gobierno español. "Si Rusia pierde, lo único que ocurre es que Rusia pierde una guerra. Si Ucrania pierde, Ucrania no existirá y el mundo será más inseguro", ha dicho.

Así mismo, Albares ha anunciado que viajará este viernes a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, con quien tiene previsto hablar sobre la guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza. El titular de Exteriores ha recordado que "el Gobierno defiende los mismos principios en Ucrania que en Oriente Medio", por lo que quieren que "vuelva la paz en ambos sitios, que sea una paz justa, dentro de la Carta de Naciones Unidas", ha puntualizado.