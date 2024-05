Tu horóscopo diario: lunes 6 de mayo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 6 de mayo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza una nueva semana que va a tener excelentes perspectivas para ti, sobre todo en el trabajo y los asuntos materiales, e igualmente te protegerá de las adversidades u obstáculos que pudieran salirte al paso. Es un buen momento para tomar toda clase de iniciativas relacionadas con las finanzas y asuntos mundanos.

Tauro

Hoy comienzas una nueva semana que será fructífera en lo material, pero también placentera o feliz en la vida íntima. Pero es importante que seas prudente, sobre todo va a ser un momento ideal para consolidar aquellas cosas que vayas consiguiendo, o simplemente los avances que se vayan produciendo en esa dirección.

Géminis

Esta nueva semana que hoy comienzas va a ser, por encima de todo, un momento ideal para que ralentices o detengas un poco esa vida en la que siempre sueles ir a mil por hora. Es hora de que disfrutes más del presente, y de todas las cosas que has ido consiguiendo. También será una buena semana para el amor y familia.

Cáncer

Hoy comienzas una nueva semana, y te acompañarán en ello influencias astrales claramente positivas. Debes luchar contra la impaciencia, lo que está en tu destino tarde o temprano llegará, y no se hará esperar, pero si hay algo importante estos días es que no debes precipitarte, deja que sean otros quienes tomen iniciativas.

Leo

Comienzas esta nueva semana bajo las influencias planetarias más favorables, especialmente Sol y Júpiter, será un momento ideal para que tomes todo tipo de iniciativas relacionadas con el trabajo, la vida social o los negocios. También tendrás suerte y cosecharás éxitos en caso de que tuvieras que viajar a países extranjeros.

Virgo

En esta nueva semana que hoy comienzas se te presentará una nueva oportunidad relacionada con el trabajo o las finanzas, que podría cambiar tu vida para bien o por lo menos facilitarte mucho más las cosas. Pero nada resulta demasiado fácil para ti y por ello también tendrás que tomar algunas decisiones bastante delicadas.

Libra

Comienzas una nueva semana que te traerá grandes cambios, algunos de ellos no deseados por ti, aunque luego todo será para bien, contrariamente a lo que vas a pensar inicialmente. El destino te va a quitar a personas o situaciones que no te convienen e incluso de las que tú mismo querías librarte, pero no sabías de qué forma.

Escorpio

La semana que hoy comienza será favorable y constructiva, desde el punto de vista de los astros, un momento ideal para que puedas correr algunos riesgos o tomar decisiones importantes relacionadas con el trabajo, las finanzas u otros asuntos de tipo mundano. Lograrás imponerte sobre bloqueos u obstáculos que te paraban.

Sagitario

Hoy inicias una nueva semana con excelentes perspectivas, tanto en el trabajo y asuntos materiales, como también los asuntos del corazón y la familia. Marte te enviará sus mejores influjos y te dará fuerzas para triunfar sobre los obstáculos que te salgan al paso. La vida sentimental te va a traer, estos días, una excelente sorpresa.

Capricornio

Hoy comienzas una semana que puede ser realmente excelente para ti, sobre todo si también tú ayudas un poco al destino. Es un momento ideal para que tomes todo tipo de iniciativas, tanto de trabajo como en el terreno sentimental, las circunstancias girarán en tu favor. Habrá riesgo de tensiones o peleas en el ámbito familiar.

Acuario

En esta semana que hoy comienza los astros te van a favorecer para que puedas transformar tus ilusiones en realidad, luchar por vivir la vida que realmente te gustaría o convertir en realidad alguno de tus sueños más preciados. Puedes lograrlo o de lo contrario vas a dar pasos muy importantes en esa dirección. Debes tener fe.

Piscis

Comienzas una semana en la que tendrás que sacar de nuevo a ese sacerdote que llevas dentro de tu corazón. Tendrás que dar tu ayuda o protección a uno de tus seres queridos más importantes, ya sea en la forma de ayuda financiera, en cuidarle en la enfermedad o alguna otra cosa. Luego el destino te lo premiará por otro lado.