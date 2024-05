La dura confesión de Patricia Pérez y Lester Duque tras ser padres y su firme decisión: "Los reproches no benefician al bebé"

Uno de los últimos capítulos del pódcast de Lester Duque y Patri Pérez, Juntos y revueltos, estuvo muy movido y dio mucho de qué hablar. Después de que la joven hablase sin tapujos sobre los problemas de pareja que tienen tras la llegada de su hijo, fue el turno del exparticipante de La isla de las tentaciones de dar su versión de los hechos.

"He intentado ponerme en la piel de Patri para entender el vídeo que hizo, y bueno, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho por qué al final la gente no sabe cuál es mi carga", señaló el ex de Marta Peñate. Como quiso aclarar, su hijo "tiene solo dos meses", por lo que todavía se encuentran "aprendiendo a ser padres".

Ahora, ambos han protagonizado un nuevo vídeo donde han comunicado algo importante a sus seguidores. Algo que tiene que ver con su hijo, al que no van a exponer en las redes sociales. "Mi madre ya me lo dijo, y las abuelas siempre tienen razón. Si el niño quiere ser tiktoker cuando cumpla 18 años, que lo sea", ha dicho la exconcursante.

"Cualquier madre pienso que mi hijo es lo más bonito del mundo, y quieres enseñarlo, pero no le hemos pedido permiso para que sea un personaje público", ha añadido, por su parte, Lester.

Sobre los problemas en su relación, han hecho una dura confesión y una firme decisión, quererse más. "Los reproches, los llantos y las discusiones no benefician al bebé", ha revelado Lester. Río "debe criarse en un ambiente de confianza, tranquilidad y respeto mutuo", ha terminado.