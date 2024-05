Eva González desvela a qué le gustaría dedicarse en caso de dejar la tele

Eva González se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más populares en los últimos años tras su paso por Mastechef y La Voz. Ahora, la sevillana está de vuelta en la pantalla con un nuevo programa de basado en retos físicos y mentales que se estrenará este 2024 de la mano de Roberto Leal e Iñaki López.

La presentadora se dio a conocer como miss de su tierra hace ya varios años, sin embargo, su desparpajo la ha convertido en toda una experta en programas de televisión. Sin embargo, si en algún momento decidiese dedicarse a algo distinto, Eva González no tendría muchas dudas, pues sabe a la perfección lo que sería.

La sevillana siempre se ha sentido muy orgullosa de haber nacido en el sur de España y de ser andaluza de pura raza. Actualmente, Eva González vive en la capital junto a su hijo por motivos de trabajo, pero siempre está contenta de volver a su pueblo, Mairena de Alcor.

Es en esta localidad donde residen todos los familiares y amigos de la presentadora y le sirve de refugio cuando necesita aislarse del ajetreo de la capital. Además, aunque no le gusta compartir mucho de su vida privada, no duda en compartir a través de su Instagram fotos que evidencian las largas etapas que pasa en su tierra.

"Vivo en mi pueblo y luego cuando me tengo que poner el traje de presentadora, la cara maquillada, el pelo peinado y el tacón, pues me voy a Madrid y, lo hago", decía la presentadora en una entrevista concedida al diario El Mundo. "Siempre he pensado que si esto se acaba, pues me vuelvo a Mairena y me pongo a trabajar en lo que sea", continuaba explicando Eva González, quien es consciente de que la vida puede cambiar de un momento a otro.

De esta forma queda claro, que si hay algo que no descarta la modelo es irse a vivir de forma definitiva de nuevo a Sevilla y que, si en algún momento le costase compaginar su vida personal y su vida laboral, no dudaría en dedicarse a cualquier cosa que le permitiese vivir tranquila junto a su hijo.