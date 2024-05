La campaña catalana entra en su recta final con Illa advirtiendo de un bloqueo y el independentismo confrontando con el PSC

La elecciones catalanas encaran su última semana. Tan solo quedan siete días para que todos los ciudadanos que están llamados a las urnas elijan al que será el próximo presidente de la Generalitat, motivo por el que los candidatos de los partidos están ultimando sus cartas y sus discursos de cara a conseguir el voto de los que aún se mantienen indecisos.

Las encuestas previas, sin embargo, parecen tenerlo claro. Todos los sondeos publicados hasta ahora posicionan al Partido Socialista Catalán (PSC) como el claro favorito para ganar las elecciones del próximo 12 de mayo. Pero su mayoría podría ser insuficiente para poder gobernar. Las encuestas arrojan que, tras la formación socialista, se situarían Esquerra Republicana (ERC) y la candidatura de Carles Puigdemont y Junts. Y ambas formaciones podrían conseguir el próximo domingo los escaños necesarios para formar un gobierno independentista.

Ante este escenario, el líder del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa, ha instado desde un acto celebrado en Girona este domingo a que la ciudadanía concentre el voto en su partido, asegurando que todo lo que no sea "un voto directo al PSC", significará "votar bloqueo, lío y más de lo mismo".

"No quiero ninguna carambola, es muy serio lo que nos jugamos el 12-M. Ninguna carambola, directos al gobierno", ha remarcado Illa, que ha pedido "fuerza" para poder ganar los comicios. "Por eso, quiero ser claro, todo lo que no sea un voto directo al PSC significa votar bloqueo, votar lío, votar más de lo mismo. No juego a ninguna carambola, juego a obtener la confianza de los ciudadanos de Cataluña para tener el Govern", ha expresado.

Illa, quien ha estado acompañado en el acto por el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pronunciado unas palabras también sobre la utilización del catalán. Tras ser acusado por las fuerzas independentistas de no defender la lengua, el líder del PSC ha denunciado que el catalán "ha retrocedido" durante los últimos diez años. Por ello, ha criticado la "década perdida de los gobiernos de ERC y Junts", cuestionado así la "credibilidad" de los partidos que, después de diez años "sin hacer nada", prometen que harán cosas "en dos meses".

A su vez, el exministro de Sanidad ha cargado duramente contra la falta de "estabilidad" del Govern formado por Pere Aragonès. Mismas críticas que también ha dirigido contra el líder del PP, Alberto Nuñez-Feijóo: "Si viene a Cataluña a practicar, o a aconsejar a los suyos a que practiquen aquí la misma oposición que hace en Madrid, va muy mal. Se lo digo con todo el respeto, y con la mejor de las intenciones, este no es el camino. Ni allí ni aquí, pero, cuidado, aquí mucho menos"

ERC eleva el tono contra el PSC

Por su parte, el presidente de ERC y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha arremetido una vez más contra el PSC. Desde un acto electoral organizado por las juventudes del partido, el líder de la formación independentista ha expresado que el Partido Socialista "no es de izquierdas", sino que se trata del partido "más conservador de la historia" y con la agenda "comprada a la gran patronal".

Aragonès ha indicado que el partido de Illa se opone así a regular el alquiler de temporada, a las políticas en favor del catalán y a las medidas feministas que, asegura, ha impulsado su Ejecutivo. También ha afirmado que los socialistas "se quieren cargar el territorio" con proyectos de infraestructuras como la autovía B-40 o la ampliación física del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. "No podemos dejar Cataluña en manos de quien gestiona la Renfe", ha añadido.

Más allá del PSC, el candidato de ERC ha criticado también abiertamente a Junts, de quien ha aseverado que pretenden "recortar servicios a quien menos tiene" y que si vuelven a ponerse en manos de la Generalitat, "volverán a aplicar recortes en sanidad y vivienda". Frente a estas dos opciones, Aragonés ha pedido por ello el voto en su partido para "seguir avanzando durante los próximos cuatro años con políticas ambiciosas".

Junts apela al voto joven

Desde la región francesa de Argelès-sur-Mer, el candidato de Junts a presidir el Govern, Carles Puigdemont, ha arremetido también contra el PSC, aseverando que hay elementos como la lengua catalana que corren el riesgo de atravesar "un punto de no retorno" si la Generalitat es finalmente dirigida por Salvador Illa, al que ha acusado de "no respetar uno de los elementos que hacen que Cataluña sea nación".

"¿Qué más hace falta, que nos hagan un dibujo de lo que le pasará a la lengua si gobiernan?", ha exclamado Puigdemont. Además, el expresidente de la Generalitat ha apelado también al voto de los más jóvenes de cara al próximo 12 de mayo. A ellos se ha dirigido directamente, apostando que serán "la legislación del futuro" y bajo los que "se sentarán las bases para la refundación de Cataluña".

"Desconfiad de aquellas soluciones que se pueden explicar en un minuto y medio, de las propuestas que quedan bien en el espacio de un tuit. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. No existen soluciones fáciles. Nosotros somos los de las soluciones complejas", ha señalado.

El PP llama a no "paralizar Cataluña"

El candidato popular, Alejandro Fernández, ha cargado este domingo contra "la cultura del no a todo" que "paraliza Cataluña desde hace una década". En un acto desde Salou, el líder de los populares catalanes ha estado acompañado en su mitin por Alberto Nuñez Feijóo, quien ha acusado al PSC de haberse mimetizado con los independentistas: "Ya no hay diferencias entre el independentismo y el actual PSC. El Partido Socialista se ha borrado de ser un partido de Estado. Ya solo el Partido Popular es el partido de Estado".

Feijóo ha advertido asimismo que, aunque el PSC ganara las elecciones, "quien decida será Puigdemont". "Puigdemont es el que decide si Sánchez va a seguir siendo presidente del Gobierno. Les han dado la amnistía y ahora les darán los votos", ha añadido.