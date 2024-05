La hija de Bruce Willis da la última hora de su delicado estado y revela la tierna relación con su nieta: "Solo tiene que dar amor"

Bruce Willis, que padece demencia frontotemporal, ha tenido en los últimos meses una fuerte recaída por la que ya ha dejado de reconocer a sus familiares y casi no puede comunicarse con ellos.

De esto habló una de sus hijas, Rumer Willis, en un reciente evento, en el que reveló la última hora sobre el estado de salud del actor y cómo seste sigue encontrando alegría en su relación con su nieta, Louetta, de apenas un año. "Él está realmente bien", ha asegurado a PEOPLE en la gala Jhpiego Laughter Is the Best Medicine.

"A Louetta le encanta ir a ver a su abuelo", ha afirmado la hija del intérprete, que cree que la pequeña se ha convertido inesperadamente en la "persona más famosa" de la familia Willis. "Dentro de mi familia, la gente llama y pide salir a jugar solo con ella", ha contado. "Incluso, me dicen: 'no queremos verte, solo venimos a verla a ella', algo que me parece bien", ha detallado.

Sobre la pequeña, Rumer señala que, en la familia, incluso 'se pelean' por cuidarla: "Mis hermanas vinieron anoche y la cuidaron por primera vez. La durmieron y me enorgullecí mucho. Realmente lo hicieron muy bien".

La hija del actor también señaló a otro medio, en este caso Extra, que su padre "lo está haciendo tan bien" con la demencia que es "encantador" y agradable" verlo con su hija: "Solo tiene que ir y dar amor".

Hace unos días, Demi Moore aseguró que ha adoptado "una nueva perspectiva de vida" ante la enfermedad de Willis, del que no se separa ni un instante: "Se está preparando para su emotivo adiós", dijo la actriz.