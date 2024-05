Ana María Aldón anuncia que tomará medidas legales contra José Ortega Cano

Ana María Aldón vive una nueva vida. La colaboradora de televisión está centrada en su negocio y en su nueva vida junto a su prometido, Eladio, Sin embargo, parece que a pesar de la tranquilidad con la que vive, la diseñadora de moda ha anunciado que va a emprender medidas legales contra su exmarido, José Ortega Cano.

Los detalles de esta denuncia han salido a la luz en el programa Fiesta de Telecinco, donde la colaboradora cuenta con una sección propia. A raíz de una conversación sobre la última denuncia de Cándido-Pumpido, Luis Rollán hacía hincapié en que siempre había que denunciar porque "pasan encima de ti".

Unas palabras que se dirigían claramente a su compañera. A su lado, la diseñadora le daba la razón y dejaba sin palabras al resto de colaboradores del programa, revelándoles que había emprendido acciones legales contra su exmarido por no cumplir con sus obligaciones.

"Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen", explicaba sin entrar en más detalles, pero haciendo alusión al acuerdo que ambos tienen por el cuidad de su hija en común.

Así, Aldón se mostraba segura de su decisión, aunque prefería mantener su silencio. Luis Rollán quiso ir, en cambio, un poco más allá y mostraba su preocupación y apoyo a su compañera: "Está pasando un mal momento, quiero que dé un paso al frente y que cuente las cosas. Cuando digo que las cosas hay que denunciarlas, hay que denunciarlas, todas.

"Son cosas que a mí me duelen. Que vaya por delante que no tengo nada en contra del padre de su hijo, su ex, pero esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, dicen que es aprovechada... Nunca la he escuchado ni un solo comentario malo sobre él", añadía Rollán.

Tras sus palabras, Ana María Aldón le daba la razón y, aunque cauta, desvelaba que llevaba mucho tiempo viendo como no se cumplían ciertas cosas: "Está en cauce y en vía de solucionarse las cosas. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás, también. Estoy en vías de denunciar", volvía a hacer hincapié, sin querer entrar en más detalles.