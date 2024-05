Óscar Puente y su 'masterclass' sobre Twitter en Salamanca: "En las redes se juega duro y, si no, pasas desapercibido y eres irrelevante"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes su forma de comunicar en la red social X, antes Twitter, porque "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante".

"Esta manera es más arriesgada, pero más auténtica. Creo que hay que estar en las redes para que la gente sepa quién eres y cómo piensas y tú también sepas como es la ciudadanía", ha afirmado Puente en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno Luis Tudanca del PSOE de Castilla y León en Salamanca.

Puente ha enfocado su exposición en su uso de la red social X y ha defendido que en 140 caracteres "tienes que usar un punto de sinceridad y concreción que a veces se confunde con agresividad".

"No tengo por qué cortarme a la hora de expresarlo. Lo hago especialmente en las redes sociales, empleo un punto de agresividad; en las redes se juega duro y, si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante", ha afirmado.

El ministro, exalcalde de Valladolid, ha opinado que su manera de comunicar en redes ha sido una aportación en esta nueva legislatura para que "no nos estén agrediendo siempre sin responder".

"Me relaciono con quien yo quiero"

"Mucha gente critica y me dice que por qué bloqueo, que es una falta de respeto por la libertad de expresión, pero eso es una tontería, en mis redes sociales me relaciono con quien yo quiero, es el único sitio donde puedo hacerlo", ha indicado.

Y ha añadido: "Uno trata de constituir una comunidad que responda a una forma de ver las cosas, no tiene que ser coincidente ideológicamente. Si me insultan, bloqueo, me da igual si es de izquierdas o derechas".

Puente ha dicho ser "muy escéptico con el papel de los asesores" porque "se centran en decirte que no digas lo que piensas o que lo hagas lo menos posible o que no digas nada inconveniente".

"Eso es muy difícil, digas lo que digas alguien se va a molestar. A estas alturas de la vida no voy a cambiar. Si siendo como soy estoy donde estoy, tan mal no me ha ido, he sido alcalde de Valladolid y os aseguro que podría haber sido ministro antes. Si no me ha ido tan mal, ¿para qué cambiar?", ha dicho.

"Los periodistas no son amigos y eres su comida"

Y le ha dejado una recomendación a los asistentes: "Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".

Por su parte, en su intervención previa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido su lejanía de las redes sociales y su manera de comunicar "en menos ocasiones, pero quizás con más eficacia".

También ha explicado su relación con la prensa: "Yo he aprendido que los periodistas no son amigos y eres su comida, por tanto que no se nos olvide nunca, porque a veces pasa que empatizas mucho con el periodista y en más de una ocasión me ha sucedido encontrarme en la prensa algo que había dicho absolutamente en off the récord".