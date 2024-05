Johnny Logan, doble ganador de Eurovisión, actuará durante la primera semifinal como artista invitado

El cantante y compositor irlandés Johnny Logan, doble ganador del Festival de la Canción de Eurovisión, ha sido invitado a actuar en la edición de este año, informó este viernes la televisión sueca SVT, organizadora del evento, que tendrá lugar esta semana.

Logan, que también ganó el famoso festival como compositor en una tercera ocasión, actuará en el intermedio del la 68º edición del certamen que se celebrará en la ciudad sueca de Malmö.

Según la STV, el cantante de ascendencia australiana cantará durante la primera semifinal del festival, el 7 de mayo.

Logan fue el primer artista en ganar el Festival de la Canción de Eurovisión dos veces, la primera en 1980 y la segunda en 1987 (y luego lo ganó por tercera vez en 1992 como compositor).

A los organizadores les ha parecido apropiado invitar a Logan a unirse este año al certamen que la pasada edición tuvo un segundo doblete, protagonizado por la cantante sueca Loreen, que también ha ganado dos veces el certamen, aunque cuatro décadas después del irlandés.

La victoria de Loreen en Eurovisión con Tattoo en Liverpool (Reino Unido) el pasado año ha llevado el concurso a Malmö, y ahora la emisora sueca SVT quiere que el cantante irlandés acuda al espectáculo y recuerde a los espectadores lo increíble que es este logro y quién lo hizo primero, aseguró la cadena.

Johnny Logan aceptó la invitación con gran orgullo: "me siento muy honrado y emocionado de que me hayan pedido que actúe como invitado el 7 de mayo en el Festival de Eurovisión en Malmö. Suecia ha ganado siete veces, al igual que Irlanda. Que me pidan que represente a mi país una última vez es algo muy especial para mí".

El Festival de la Canción de Eurovisión tendrá lugar en Malmö, Suecia, el martes 7 de mayo (primera semifinal), el jueves 9 de mayo (segunda semifinal) y el sábado 11 de mayo (gran final) de 2024.