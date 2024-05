El BOE publica nuevas oposiciones y más de 1.800 plazas, muchas de ellas sin Bachillerato

Llegado el mes de mayo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado nuevas convocatorias de oposiciones con más de 1.800 plazas, distribuidas entre los diferentes grupos de funcionarios —A1, A2, C1, C2 o D—, por lo que para muchas de ellas no se requiere de estudios superiores, sino que se puede acceder con el graduado en ESO o el Bachillerato.

Entre las más destacadas están la convocatoria de 220 plazas para trabajar como ingenieros industriales del Estado en el Ministerio de Industria y Turismo y que ha publicado el BOE el pasado abril. Según se puede leer en el anuncio de este proceso selectivo, esperan cubrir 220 plazas por el sistema general de acceso libre, de las que 208 corresponden al cupo general y 12 a la reserva para personas con discapacidad general.

En este caso es indispensable contar con la titulación de Ingeniero Industrial o de un título "que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial", detalla el BOE.

También deben acreditar el conocimiento de las lenguas inglesa, francesa o alemana, presentando un título oficial que "reconozca su conocimiento, con un nivel igual o superior al B2" del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL).

Otra convocatoria de oposiciones que se puede encontrar en el BOE es la de 107 plazas de policía local en 28 ayuntamientos de Canarias, que detalla también el propio Gobierno de Canarias en un comunicado.

La convocatoria va dirigida a cubrir plazas de personal funcionario de carrera, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, para el que se exige tener el Bachillerato como mínimo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcorcón ha publicado una convocatoria mediante el sistema de concurso-oposición para cubrir "cinco plazas de Operario, Peón CIPA", pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Especial y clase Personal de oficios. Al ser una oposición del grupo E, no se exige ninguna titulación educativa, si bien los aspirantes deberán tener el permiso de circulación B1 en vigor, según detalla el BOCM.

En el ámbito sanitario, el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) ha convocado recientemente 445 plazas de los grupos profesionales I, II, III, IV y V.

El anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y se busca cubrir grupos profesionales como el de Titulado Superior Especialista (88 plazas), Titulado Superior Sanitario (1 plaza), Titulado Superior no Sanitario (4 plazas), Titulado Medio Especialista (6 plazas), Titulado Medio Sanitario (124 plazas), Titulado Medio no Sanitario (3 plazas), Técnico Superior no Sanitario (118 plazas) y Técnico Medio no Sanitario (28 plazas) y Personal Auxiliar (34 plazas). La fecha límite para presentar las solicitudes es el próximo 16 de mayo.