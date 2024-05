Cerca del 40% de los catalanes apuesta por una coalición de izquierdas tras el 12-M frente al 21% que prefiere el bloque independentista

La política de pactos es cada vez más una necesidad para poder acceder a cualquier gobierno. Lejos de aquellas mayorías parlamentarias de años atrás, la presencia de más formaciones en el esquema político ha derivado en que sea más complicado gobernar en solitario. En Cataluña no es distinto, ya en las pasadas elecciones ERC y Junts llegaron a un acuerdo para gobernar, a pesar de que se rompiera en medio de la legislatura. Es más que probable que tras el 12 de mayo sea necesario que o el bloque de izquierdas o el independentista deban sumar sus escaños para poder formar gobierno.

La encuesta del Instituto DYM para 20minutos ha puesto de manifiesto que la ciudadanía de Cataluña estaría más a favor de un Govern formado por partidos de izquierdas que uno liderado por el bloque independentista. Casi un 40% de los encuestados tiene como preferencia un gobierno de izquierdas para Cataluña en la próxima legislatura, concretamente, el 22,5% opta por repetir un tripartito de izquierdas, formado por PSC, ERC y Comuns Sumar, y repetir la fórmula que se vio en 2003 con los Governs de Pasqual Maragall y más tarde José Montilla. El 17,7% prefiere que la formación encabezada por Jéssica Albiach no forme parte del pacto postelectoral.

Por otra parte, el 21,4% del electorado encuestado sí estaría abierto a que se repitiera un pacto entre las dos formaciones independentistas. De hecho, en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona un acuerdo entre ERC y Junts sería el pacto preferible de los votantes. En Barcelona, por el contrario, se muestran más propensos a una coalición de izquierdas.

¿Con quién prefieren pactar los votantes?

Los votantes del Partido Socialista se dividen entre formar un gobierno de coalición con las izquierdas (ERC y Comuns Sumar) o solo tender la mano a la formación encabezada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Eso sí, el 39,5% de los votantes socialistas encuestados pactarían con el republicano y Albiach, mientras que el 37% solo incluiría en la fórmula del Govern a la izquierda independentista.

En cambio, los simpatizantes de ERC preferirían que el bloque independentista (Esquerra y Junts) formara Govern, como ya hizo al principio de la pasada legislatura. Y es que el 47,9% se muestra a favor de esta alianza, mientras que el 24,4% preferiría un acuerdo con Illa y tan solo un 17,3% incluiría a Comuns Sumar en el tripartito de izquierdas.

En cuanto a los votantes de Junts, el 65,5% del electorado de Carles Puigdemont abrazaría la propuesta de pactar con Aragonès. ¿Y un posible pacto entre Illa y Puigdemont? En las últimas semanas de campaña se ha barajado dicha posibilidad, a pesar de que los candidatos se han negado a la opción. Pues bien, los votantes de ambos partidos tampoco lo verían con buenos ojos. Según la encuesta del Instituto DYM para 20minutos, el 18% del electorado de Junts sí pactaría con los socialistas, mientras que el 6,6% de los votantes de Illa aceptaría esta fórmula de gobernanza.

Pactar antes que volver a elecciones

Ante la posibilidad de que hubiera una repetición electoral, el 42% de los encuestados se sitúa a favor de que los partidos lleguen a un acuerdo y pacten para investir presidente de la Generalitat a uno de los candidatos. Sin embargo, el 36,4% de la muestra sí estaría dispuesta a que se volvieran a celebrar comicios tras el 12 de mayo si no existe una mayoría parlamentaria. El resto de los encuestados (un 21,6%) no sabe o no contesta a la pregunta de si prefieren un Govern conformado a través de un pacto o una repetición electoral.

Por otro lado, la encuesta del Instituto DYM para 20minutos.es muestra cómo el 60,2% del electorado de ERC y el 50,4% del socialista optaría antes por buscar un posible pacto de gobernabilidad antes de esa repetición electoral. En la misma línea se encuentra Junts. Prácticamente la mitad de sus votantes también optarían por una fórmula de pactos para tener Govern en Cataluña. Por lo contrario, el 69,9% de los votantes del PP prefiere que se vuelva a convocar elecciones antes de que haya un pacto electoral.