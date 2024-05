Iñaki Urdangarin habría viajado a Camboya junto a Ainhoa Armentia para visitar a su hija, Irene Urdangarin

Parece que su relación, que muchos apuntan que era algo distante tras el divorcio, podría haber mejorado. Y es que Iñaki Urdangarin ha viajado a Camboya para ver a su hija Irene, y no lo habría hecho solo, sino con su pareja, Ainhoa Armentia.

Así lo han revelado en exclusiva en Es la mañana de Federico, programa de Losantos en el que informan de que la pareja, que estuvo allí una semana y regresó el pasado 29 de abril, estuvo alojada en el lujoso hotel Grand Venus La Residence, en la ciudad de Siem Riep.

No obstante, Vanitatis sostiene que la información es distinta, pues fuentes de la familia aseguran que Iñaki sí viajó, pero no confirman que lo hiciera Ainhoa. Además, él no habría dormido en ese hotel, sino en el que está dentro del campamento donde reside Irene, en Battambang.

Según el citado medio, la visita del ex jugador de balonmano al país asiático fue para "ayudar y apoyar a Irene en estos momentos de crisis", por lo que la pequeña de los Urdangarin estaba más que emocionada por su presencia.

Y es que la pequeña de los Urdangarin, que el próximo verano cumplirá 19 años, lleva desde el pasado mes de enero haciendo un voluntariado en Camboya, en la fundación del jesuita Kike Figaredo en la que también estuvo en el pasado su hermano mayor Juan Valentín.

Lo cierto es que, de ser cierto que también estuvo Ainhoa Armentia, esto podría marcar un antes y un después en la relación padre e hija, pues aún no conocía a su novia. Cuando salió a la luz la noticia de que Iñaki Urdangarin salía con la abogada, Irene, que vivía por aquel entonces en Ginebra con su madre, se puso del lado de la infanta Cristina.