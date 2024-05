Britney Spears y Sam Asghari se divorcian oficialmente

Era algo que se sabía desde agosto de 2023, si bien algunos medios lo venían barruntando desde marzo de aquel año, menos de 12 meses después de que celebrasen su boda en los Ángeles en junio de 2022. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que se ha hecho oficial: Britney Spears y Sam Asghari se han divorciado de manera oficial.

Según los documentos judiciales que ha obtenido varios portales de noticias como TMZ o Page Six, el juez encargado del caso por fin ha estampado su firma en los papeles de divorcio, por lo que ya no están casados en el estado de California, lo cual era esperable después de que alcanzaran un acuerdo el pasado miércoles.

Eso sí, la separación definitiva se ha dado únicamente gracias a que han seguido punto por punto los términos del acuerdo prenupcial que tenían. Entre otras cosas, la cantante conservará "diversas joyas" y otros artículos personales, así como las ganancias que obtuvo antes, durante y después del matrimonio.

Además, en los documentos judiciales se explicita que hay activos provenientes de otras propiedades adicionales que se dividirán conforme a su "riguroso" acuerdo prenupcial —básicamente Asghari no se quedaba con nada sustancial, más allá de que Spears le pagará el alquiler, puesto que no es seguro que ella haya tenido que darle ningún pago adicional—, aunque el divorcio se ha dado "de manera amistosa" entre ambos.

Curiosamente, eso sí, ni Britney ni Sam están hoy por hoy solteros. Esto se debe a una cláusula que puntualiza que sus respectivas solterías no se reinstaurarán hasta un número concreto de meses. En su caso, siete. Es decir, que no pueden casarse legalmente con nadie más hasta una fecha concreta: el 2 de diciembre de 2024. Se trata de un tiempo estándar que suelen imponer en los divorcios en California.

Por último, una fuente ha puntualizado a Page Six que este tema no ha tenido nada que ver con el incidente ocurrido en un hotel este mismo miércoles y en el que también aparece el nuevo novio de la autora de éxitos como Womanizer o Baby One More Time.

"Britney sigue pasando páginas. Las historias de su colapso mental son ridículas y demostrablemente falsas", ha dicho el informante. "Ahora solo está disfrutando de los viajes de lujo como resultado de la libertad que se ha ganado con tanto esfuerzo, de su contrato histórico para un libro [de memorias] del que se va a beneficiar durante mucho tiempo, incluidos los derechos cinematográficos, por lo que, en términos adquisitivos, el límite es el cielo. Afortunadamente para ella, tenía un acuerdo prenupcial férreo", ha finalizado.