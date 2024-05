La literatura desacraliza la relación entre madre-hija: seis libros que reflexionan sobre los conflictos maternofiliales

A la relación madre-hija la envuelve un halo sagrado y una espesa bruma: a pesar de tratarse de un tema ineludible y universal, todas somos hijas, a la literatura le ha costado mucho reflexionar sobre ella. Quizá, por la idealización que envuelve a este nudo gordiano en el que se estrechan estereotipos, expectativas, dolor, amor, adoración, rivalidad y, también, odio.

Como aseguraba Blanca Lacasa, autora del ensayo Las hijas horribles (Libros del KO), tampoco existen prácticamente ensayos sobre la relación madre e hija: los dos que la también periodista y escritora de libros infantiles encontró, para la investigación de su obra, versaban sobre teorías psicoanalíticas y obviaban factores culturales, religiosos o sociológicos.

Podríamos, eso sí, ensamblar una genealogía de escritoras que ahondaron en ficción sobre este tema: Madame de Sévigné (1626-1696) a través de las cartas a su hija, Colette (1873 – 1954) con Sido; Simone de Beauvoir (1908 -1986) con sus reflexiones sobre la madre fallecida que recuperan autoras como Isabel Allende, Annie Ernaux, W.A. Mitgutsch, Carla Cerari, Amy Tan o Susanna Tamaro.

La relación materno filial no tiene por qué ser buena, algo que queda patente en libros como Apegos feroces de Vivian Gornick o Azúcar quemado de Avni Doshi. En este Día de la Madre, recordamos libros, recientes y pasados, que nos ayudan a cauterizar heridas de las que pocas veces se habla: las que generan los conflictos con las madres.

'Las hijas horribles', de Blanca Lacasa (Libros del K.O.)

En este ensayo, la escritora y periodista investiga textos de 13 autoras que ahondaron en los desencuentros con sus madres a través de su literatura: Vivian Gornick, Jeanette Winterson, Annie Ernaux o Amélie Nothomb. Blanca Lacasa (Madrid, 1972) reflexiona así sobre el concepto de la 'hijidad' no solo en la literatura, sino también en la vida.

'El corazón del daño', de María Negroni (Penguin Random House)

María Negroni (Rosario, Argentina, 1951), premiada recientemente con el Internacional de Poesía Margarita Hierro por Utilidad de las estrellas, abre este poemario con una cita de Clarice Lispector: "Voy a contar lo que sucedió". A través de poesías desgarradoras narra el dolor de una hija que necesita que su madre la ame, cuando esta no puede, no sabe o no quiere.

'Madres e hijas', de Laura Freixas (Anagrama)

Para entender lo contemporáneo, acudamos a las fuentes. Laura Freixas (Barcelona, 1958) antologa textos de mujeres que escribieron sobre los conflictos entre madres e hijas. A pesar de que una de las obras más tempranas firmada por una mujer son las cartas que Madame de Sévigné (1626-1696) dedicó a su hija, poco se ha trabajado en tejer una exégesis de estos textos. Un libro esencial.

'Azúcar quemado', de Avni Doshi (Ediciones Temas de Hoy)

La novela de Avni Doshi, finalista del Booker Prize y traducida a más de 24 idiomas, mete el dedo en la llaga: porque toda relación, también la de madre-hija, puede ser tóxica. Un relato en el que la protagonista debe cuidar de una madre que nunca la cuidó y que se abre con la lapidaria confesión: "Mentiría si dijera que nunca he sentido placer cuando a mi madre le ocurre una desgracia".

'Cómo amar a una hija', Hila Blum (Salamandra)

En esta novela, Ganadora del prestigioso Premio Sapir, Hila Blum (Jerusalén, 1969) narra la historia de una madre que lucha por recuperar a una hija que la evita y le esconde desde hace años su verdadero paradero. La también periodista y escritora explora a través del misterio y el suspense cuestiones como la sobreprotección materna o lo difícil que es la redención y el perdón a través de los recuerdos de la protagonista.

'Tú no eres como otras madres', de Angelika Schrobsdorff (Errata Naturae / Periférica)

Elegido como libro de año en 2016 por los libreros de Madrid, esta historia de Angelika Schrobsdorff (Alemania, 1927 – 2016) desmonta estereotipos –la madre ángel del hogar, la hija pródiga…– a la par que traza (a través de los ojos de la hija) el perfil de una madre inconformista nacida en una familia burguesa y judía de Berlín capaz de romper con las normas sociales.