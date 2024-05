Miguel Poveda: "Antes tenía más facultades, pero no acumulaba tanta vivencia. Mi voz está llena de experiencia"

Miguel Poveda (Barcelona 1973) acaba de lanzar Poema del Cante Jondo, un disco con Jesús Guerrero a la guitarra, que transforma doce poemas del mítico poemario de juventud de Federico García Lorca en bulerías, saetas o seguiriyas. Poemas flamencos que se podrán escuchar en directo el próximo 13 de mayo en el teatro Lope de Vega (Madrid) dentro de Banco Mediolanum Summum Concert Series.

Adaptar los poemas del Cante Jondo no es fácil: no fueron creados para el cante. La métrica, por ejemplo, no se adapta al flamenco. ¿Cómo sorteó estos problemas?Quería hacer un disco de flamenco tradicional clásico y en plena mudanza, me encontré con mi copia del libro que tenía subrayada. Quise volver a cantar a Federico. Al principio, por la métrica, fue difícil. Hasta que entendí que debía adaptarlo con libertad. No encajo los textos en la estructura flamenca clásica, aporto mi melodía y mi interpretación musical.

¿Qué es lo que le atrapa de este poemario de juventud de García Lorca?La palabra, muy cercana al flamenco, las vocaciones a Silverio Franconetti, Juan Breva o Pastora Pavón. Me admira muchísimo que con veintipocos entendiera el flamenco a través de esa carga poética. También le agradezco que escribiera un libro en contra de las corrientes vanguardistas de la época, un gesto de valentía y compromiso con su cultura.

¿En qué se nota la influencia de Falla en el poemario?Está muy presente: se respira Granada y las conversaciones que seguramente mantuvieron. Él le hizo un poco de antropólogo de cómo veía la música flamenca. Federico, tan sensible, lo entendió a la primera.

El próximo 13 de mayo actuará en el teatro Lope de Vega (Madrid) dentro de Banco Mediolanum Summum Concert Series. ¿Qué nos puede avanzar sobre la actuación? ¿Tocará los doce temas del disco?Lo tocaré al completo, sí, y añadiré algunos que no he grabado pero a los que sí he puesto música con Jesús Guerrero.

"He viajado con los ojos, el alma y el corazón para nutrirme y crecer en lo artístico y lo humano"

Se ha formado a sí mismo: empezó a cantar con 15 años y dejó de estudiar mucho antes. Su educación ha sido por cuenta propia. ¿Ventajas y desventajas?Arrepentimiento de no haber tenido esa conciencia con 9 años de lo importante que era tener acceso a la educación. La ventaja: la música me ha permitido viajar. Siempre he tenido un espíritu abierto. He viajado con los ojos, el alma y el corazón para nutrirme y crecer en lo artístico y lo humano. No quería sentirme desplazado cuando tuviese una reunión o una cena con intelectuales. Es importante tener inquietudes y nociones de lo que sucede en el mundo. Soy un niño que aprende a diario, como en un eterno colegio. El niño que estuvo dormido se despertó gracias a la música.

¿Qué le ha enseñado la vida en los últimos años?Todo es menos fantasioso de como yo lo pintaba. El ser humano es muy torpe y lo complica todo. Al final, algunas cosas no son tan importantes y otras, sí.

En el cole algunos le llamaban “moñas”, por, según contó, ser amanerado. ¿Cree que hoy habría sido diferente?No. Igual, eso ocurre hoy. Desgraciadamente se repiten muchos casos de bullying. Es importante educar y saber explicar a los niños lo que no está bien y el daño que pueden ocasionar. Es una enseñanza que inculco a mi hijo.

Su hijo es de gestación subrogada. La gestación subrogada no es legal en España y su decisión generó mucho ruido.Así fue, pero yo sé mi situación, lo que tenía que decir lo dije en su momento. Soy una persona que da amor, música y quiero dar luz a este país a través de mi voz, de mi cante y quiero recibir lo mismo, amor y cariño. Por supuesto, respeto las opiniones que no están de acuerdo, pero no me voy a poner ahí para que me falten al respeto, porque yo no lo hago con nadie. Tengo una familia maravillosa y no me arrepiento de haberla formado. Por supuesto, denuncio los abusos a cualquier mujer, a cualquier ser humano. No es mi caso. Por eso, no voy a justificarme de nada.

"La voz castigada transmite emoción, desgarro y dolor, no importa que se rompa"

La voz cambia con el tiempo, a algunos cantantes la metamorfosis no les sienta bien, a otros sí: ahí está la voz rota de Camarón. ¿Cómo lleva los cambios en su voz?Lo vivo como decía Sabina: son las arrugas de mi voz, o sea. Antes tenía más facultades, pero no acumulaba tanta vivencia, tantas historias que contar. Mi voz está llena de experiencia. Las arrugas tienen su encanto. Lo que no será bonito es cuando se me apague la voz, me quede mudo o me muera, entonces no existiré. Pero mientras, todas las edades son bonitas.

Además, el flamenco no trata de perfección.Exacto. La voz castigada transmite emoción, desgarro y dolor. No importa que se rompa. En el baile, en la guitarra flamenca, hay algo que no es tan depurado, hay algo telúrico; es el carácter del flamenco, donde cabe la improvisación, lo espontáneo, lo contrario a lo perfecto. Es uno de los principales encantos de la música flamenca.