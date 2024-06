Alizzz: "Veo a muchos artistas frustrados intentando emular lo que hacían cuando eran jóvenes o cuando tuvieron éxito"

Alizzz no le teme al riesgo, ni a la velocidad. De hecho, se define a sí mismo como "un poco kamikaze". Desde sus inicios como DJ en Berlín y sus primeros temas electrónicos hasta su exitosa trayectoria como productor de algunos de los artistas más importantes del panorama nacional, como Rosalía, Lola Índigo y Aitana, el barcelonés siempre encuentra la manera de salir airoso de cada uno de sus saltos al vacío.

En su afán de huir sin mirar atrás, Cristian Quirante (Castelldefels, 1984) se abrió camino como artista solista en 2021 con un proyecto al que puso un título más que sugerente, Tiene que haber algo más, y que salió a la luz el mismo año en el que el cantante de El encuentro obtuvo tres Grammys Latinos por el álbum El Madrileño, que produjo junto a C. Tangana, uno de sus colaboradores más habituales.

Ahora, siguiendo la estela de su último EP, Boicot, Alizzz vuelve a pisar a fondo el embrague y nos presenta Conducción temeraria, su segundo disco. Quizá, el proyecto más oscuro y onírico de su carrera con el que no solo se rinde al frenético riff de las guitarras eléctricas, sino que reafirma su lugar en la industria a través de un nuevo 'despertar' musical.

Conducción temeraria ha tenido una buena acogida. ¿Le llegó a preocupar que no convenciera a su público?Con la experiencia de mi anterior disco, he aprendido a vivir con las expectativas y a gestionarlas. En general, intento que nada de eso me afecte en el proceso creativo y trabajo siguiendo lo que me nace hacer, sin planearlo mucho. Con este disco, me sentí muy inspirado por las guitarras al estar girando y tocando con banda. Al final, produje casi todo el disco con mi guitarrista, Ferrán Gisbert. Supongo que me aburrí de estar solo en el estudio (ríe).



Muchos le conocimos como productor. ¿Qué le llevó a ponerse en primer plano con su propia música?Creo que todo lo relacionado con lo artístico me llega como situaciones inevitables. No hubo nadie que me lo propusiera. Fue algo visceral que me pusiera a hacer esas primeras canciones que terminarían formando parte de mi primer disco. Hasta ese momento, hacía canciones más genéricas que pudieran servir para otros artistas, pero nunca cosas mías. Empecé a componer con mi guitarra y descubrí que había una magia en mi voz y en la manera de interpretar mis letras que podía convertirse en un hilo del que tirar hasta convertirse en mi proyecto central. Y así fue.

¿Le molesta que le relacionen tan estrechamente con C. Tangana?Creo que ha llegado un punto en mi carrera en el que me he desvinculado musicalmente del proyecto de Pucho. Diría que más de la mitad de personas que me siguen con mi proyecto no saben ni que soy productor de él ni de otros artistas. Para bien o para mal, mi proyecto de solista se ha distanciado de mi faceta de productor. Aun así, para mí la relación con Pucho siempre es productiva y algo de lo que sentirme orgulloso. Nunca he sentido que me haya perjudicado, al contrario: siempre ha sido algo positivo.

¿Por qué cree que forman tan buen equipo?

Tenemos una sensibilidad muy similar en cuanto a lo musical. Cuando estamos en el estudio y descubro un sonido interesante, le miro y él también tiene esa misma sensación. Para mí es muy sencillo trabajar con él. Es algo intangible, algo cultural, no sabría decirte una razón concreta.

Hablando de "culturas", es curioso que él se reivindique tanto como madrileño y usted, como barcelonés.Creo que en cuanto a nuestras ideas y a nivel político conectamos mucho también. Es cierto que luego cada uno tenemos nuestra propia identidad. Al final, él es de Madrid y yo, de Castelldefels. Pero bueno, luego nos reímos mucho de eso y nos tiramos 'pullitas'. En realidad, siento que es algo que nos une más que nos separa.

En su disco colabora con dos artistas catalanas -Maria Arnal y Clara Viñals de Renaldo y Clara-, y, en el pasado, lo hizo con otra paisana, Rigoberta Bandini, ¿es casualidad o una declaración de intenciones?Supongo que los artistas con los que más te relacionas son los que tienes más cerca. Como Amaia, por ejemplo, que también vive en Barcelona desde hace muchos años. Da la casualidad, además, de que creo que Barcelona tiene la capacidad de crear proyectos con mucha identidad y muy únicos. En este caso, son cuatro propuestas pop, pero con una idiosincrasia única.

"Barcelona ha perdido mucho fuelle en los últimos años. Me gustaría que tuviese más poder de atracción para los artistas"

¿Cree que hay cierta 'gentrificación' en la industria musical?Totalmente. La industria está muy gentrificada y casi te diría que está unificada en Madrid. Al final, las tres grandes discográficas, sus departamentos editoriales y, en definitiva, casi todo lo que sucede a nivel cultural está en Madrid. Creo que Barcelona ha perdido mucho fuelle en cuanto a su poder cultural. Me gustaría que Barcelona tuviese más poder de atracción para los artistas y que no pasara lo que sucede, tristemente, en otras ciudades más pequeñas como Valencia o Granada, que los artistas se terminan viniendo a Madrid.

Echando la vista atrás, Antes de morirme, junto a Rosalía y C. Tangana, supuso una revolución en nuestro país, ¿se esperaba el impacto que tendría el tema?En el momento, tenía la sensación de que era un tema especial y que iba a tener éxito, pero, obviamente, la canción sigue en el Top 100 de las más escuchadas después de siete años y eso no se lo podía esperar nadie. Creo que se alinearon los astros. O sea, no solo se juntaron para cantarla dos de los artistas más influyentes de los últimos 20 años en nuestro país, sino que además había detrás una historia personal conocida. Pese a lo sencilla que pueda parecer la canción, pienso que fue el detonante de lo que sería el nuevo pop en España.

En su caso, a día de hoy no se identifica con la etiqueta de "pop" y se sitúa más como artista indie o alternativo. Bueno, creo que ya nadie conecta con el término "indie" concretamente porque, en general, resta y está demasiado sobado. Siempre cuesta sentirse cómodo con una etiqueta concreta, aunque las etiquetas sirvan para ubicarnos y ponerle nombre a las cosas. En mi caso, como me suelo mover entre las fronteras de los géneros no me siento cómodo con ninguna, pero tampoco me incomodan. Diría que soy un artista independiente, pues yo gestiono mi proyecto, y alternativo en tanto a que intento no hacer las cosas siguiendo la corriente principal.

¿En qué cree que se diferencia el pop actual respecto a cuando estaba usted más cerca de lo mainstream?Mi sensación es que lo mainstream se ha vuelto más genérico. O sea, dentro del mundo urbano o como se quiera llamar se ha ido creando con el tiempo una música mucho más de fórmula. Ahora todo se parece muchísimo. Mientras que la Inteligencia Artificial es capaz de hacer música cada vez más "humana" alejándose de lo genérico, parece que los humanos, en cambio, estamos intentando lo contrario. Supongo que es más fácil para la industria tener a artistas que se parecen mucho.

Desde la óptica del productor, ¿qué le motiva a trabajar con un artista?Me interesan mucho los artistas que tienen un proyecto con mucha identidad. Puede ser interesante en un momento dado participar en otros proyectos más genéricos, pero es mucho mejor colaborar en un disco cuyas canciones no podrían estar en ningún otro disco.

¿Y cómo sabe cuándo una canción está terminada?Cuando te aburres de ella. Es decir, cuando tienes la sensación de que lo que estás añadiendo a la canción ya no está sumando o está haciendo incluso que vaya a peor. Es difícil darse cuenta de ese momento... Creo que te das cuenta ahí o cuando ya se acaba el tiempo y tienes que entregarla. O sea, es que, a nivel filosófico, nunca acabarías nada porque siempre puedas cambiar lo que sea. Por eso al final es algo arbitrario.

El Encuentro junto a Amaia fue un antes y un después para usted. ¿Cómo llegaron a cruzarse sus caminos? Estaba un fin de semana en Madrid revisando las canciones de mi primer disco. Por entonces, tenía ya bastantes hechas y, mientras las escuchaba, pensaba en posibles artistas con los que podía trabajar. Amaia estaba en casi todas las canciones porque me parecía que tenía mucha versatilidad y nuestras voces podían encajar. Entonces decidí contactar con ella a través de Instagram. Y, al día siguiente, coincidió que estaba en Madrid. La primera vez que me vi con ella fue en el estudio. Le enseñé Todo me sabe a poco y no sé si alguna más, pero en cuanto escuchó El encuentro le brillaron los ojos y dejamos de escuchar.

"Siento que todavía tengo cosas que decir y eso es lo que me hace sentir más orgulloso"

Luego ha seguido trabajando con ella. ¿También está involucrado en su nuevo disco?Me gustó mucho trabajar con ella. Antes incluso de publicar El encuentro y del éxito que tuvo, tenía la sensación de que yo podía ayudarla no solo con una canción, sino en hacer un disco. No recuerdo todo el proceso, pero sé que me esforcé para que eso pasase. Ella no estaba en un momento de meterse mucho en el estudio, pero vio que yo quería ser su productor y terminamos sacando Cuando no sé quién soy. Últimamente, he seguido haciendo algunas cosas con ella pero no he producido todo su nuevo disco.

La fama le llegó, quizá, más tarde que a otros artistas del mundo urbano, ¿lo valora como algo positivo?Me siento como un dinosaurio cada vez que me lo dicen y, no sé, creo que aun me quedan bastantes años para ser un artista senior. Para mí, lo más interesante para tener una carrera larga es seguir evolucionando. Yo he pasado por muchos estadios a lo largo de mi vida y verme ahora con un proyecto propio como cantante es casi como un regalo. Siento que podría haberme acomodado en mi posición de productor, pero, en cambio, siempre he ido encontrado algo que me hacía sentir vivo otra vez. Y, joder, espero que me siga pasando y vuelva a encontrar otra ventana que me den ganas de obsesionarme por otra cosa.

Alizzz en una sesión de fotos. RAFA CASTELLS

¿Cree que los artistas sufren esa crisis creativa con el tiempo?Sí. De hecho, ha visto a muchos de mis compañeros que ya han tenido una larga carrera artística cómo están en un punto en el que intentan emular lo que hacían cuando eran jóvenes o cuando tuvieron éxito. Los veo frustrados por no poder ser quienes eran y, la verdad, me gustaría que eso no me pasara a mí... Me reconforta mucho que, después de todos estos años, todavía se me ocurran formas de encontrar caminos para ser creativo y proponer nuevas cosas a nivel artístico. Siento que todavía tengo cosas que decir y eso es lo que más orgulloso me hace sentir.