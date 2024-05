Sánchez se estrena en la campaña electoral del PSC: "El camino de nuestras siglas no es el más sencillo, pero es el más justo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció este jueves su primer mitin durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Cataluña junto al candidato del PSC, Salvador Illa. Y aprovechó su parón de cinco días durante la semana pasada y su decisión de continuar en la Moncloa para hilvanar un discurso en el que volvió a retratarse como un hombre atacado "por ser secretario general del PSOE", así como para trasladar que el voto a Illa es también un apoyo contra el "fango" que, dijo, esparcen PP y Vox junto a sus "medios afines". "El camino de nuestras siglas no es el más sencillo, pero es el más justo", llegó a asegurar Sánchez.

El acto, realizado en el feudo socialista de Sant Boi de Llobregat, fue el primero en el que participó directamente Sánchez durante la campaña, aunque este miércoles el presidente ya reapareció por sorpresa junto a Illa en la Feria de Abril de Barcelona, precisamente, en la caseta del PSC. No hubo grandes novedades en el discurso del secretario general del PSOE, que lleva desde el mismo lunes ofreciendo un relato similar: su parón de cinco días, dijo, le ha servido para darse cuenta de que "claro que merece la pena" continuar y, por ello, estará "dispuesto" a ponerse al frente del bloque progresista para "hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal".

"Ellos tendrán su dinero, sus políticos a cargo, sus medios afines, pero nosotros sabemos de qué lado estamos: de lado de los que no tienen, de los que no pueden, de la mayoría social, de la clase media y de la clase trabajadora, frente a los poderosos", planteó Sánchez. Y, frente a una "derecha y ultraderecha que atacan la democracia, la convivencia" y "no acatan el resultado de las urnas del 23 de julio", que "juegan sucio porque si jugaran limpio no tendrían el voto mayoritario de los españoles", el presidente pidió el voto para el PSC para que "el próximo 12 de mayo gane la democracia al fango y los votos a los bulos".

Como ya hiciera unas horas antes en una carta dirigida a la militancia del PSOE, Sánchez detalló durante su intervención el funcionamiento de lo que él llama "máquina del fango". "Primero sus pseudomedios hacen circular bulos, desinformación, mentiras, ataques personales, luego hay tertulias que ponen altavoz a esos bulos, y luego el PP y Vox lo llevan a las tribunas políticas", denunció el presidente, que aseguró que el último paso es que "asociaciones ultraderechistas llevan a los tribunales esas difamaciones y bulos".

Previamente, el candidato Illa había sido muy crítico contra la actitud de PP y Vox, aunque evitó ser tan duro como su jefe de filas y evitó mencionar a los "pseudomedios" contra los que sí cargó Sánchez. "Para algunos, la política es una lucha descarnada por el poder, sin límites, sin respeto por nada, que usa cualquier método para alcanzar su objetivo, pero para nosotros la política es un servicio público, una actividad noble, que se rige por procedimientos, que intenta desde las instituciones mejorar la vida de los ciudadanos", aseguró.

Illa, además, dio las "gracias" a Sánchez por su "coraje", su "valentía" y su "trabajo para que Cataluña volviera a la normalidad". "Te la has jugado por Cataluña y Cataluña no va a olvidarlo", prometió el candidato del PSC, que también cargó contra los independentistas que ha gobernado la comunidad los últimos diez años, a los que ve "perdidos". "Estos últimos diez años en Cataluña han gobernado dos partidos, ERC y Junts, en combinaciones diferentes, con cuatro presidentes, y que el balance es una década perdida, retroceso en energía, en sanidad, en educación, en vivienda y en seguridad, y no estar preparados para la sequía", denunció.