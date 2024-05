Moreno defiende la "pluralidad" de Canal Sur frente al "acoso" del PSOE-A por decisión de la "factoría Moncloa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves en el Parlamento la "pluralidad, imparcialidad y neutralidad" que reflejan "todos los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía" sobre los servicios informativos de Canal Sur frente a lo que ha calificado como una campaña de "acoso y derribo" del PSOE-A contra RTVA y a diferencia, ha dicho, de las "bochornosas" etapas del ente público durante los gobiernos socialistas.

En su cara a cara con el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, Moreno ha lamentado que la "factoría Moncloa haya vuelto a marcar la agenda" del partido en Andalucía, o "lo que queda de él", de forma que "ahora toca, por criterio, decisión y determinación" de Pedro Sánchez, "que entramos en una etapa de regeneración democrática donde hay que hablar de Canal Sur".

En su defensa, el presidente andaluz ha reiterado que la radio televisión andaluza "ha ganado todos" los pleitos derivados de "todas las denuncias" recibidas, que "han sido muchas, demasiadas", según ha comentado, y "no ha sido sancionada ni apercibida nunca". "Por algo será", remachó el líder del Ejecutivo andaluz, que ha aseverado que su Gobierno "no va a hacer" lo que, a su juicio, hace el central, como "utilizar al ente público de Televisión Española" para que le haga "una entrevista en 'prime time', en plena campaña electoral, a mayor gloria" del propio presidente y secretario general del PSOE.

Espadas, por su parte, ha instado a Moreno a "escribir juntos" una ley de publicidad institucional para Andalucía que, se ha mostrado convencido, "mejorará la calidad democrática". Al tiempo que ha cuestionado al popular si considera que los andaluces que ven los informativos de Canal Sur reciben una información "independiente" y "veraz de la realidad de Andalucía".

Reproches al Gobierno central

También se ha referido Moreno en el Parlamento al 145 aniversario de la fundación del PSOE y, al respecto, ha afirmado sentir "pena" de que un partido que "ha prestado grandes servicios a España" haya sido "sustituido por un hiperliderazgo cesarista" que ha derivado hacia ser "el partido de Sánchez". Esa deriva de un partido "supeditado" a los designios de su secretario general "no es bueno para Andalucía, no es bueno para España y no es bueno para el PSOE".

Además, el popular ha reiterado que el Gobierno central "no puede tratar con desdén a Andalucía ni marginarla". Moreno ha vuelto a reclamar los 1.500 millones de euros anuales de financiación autonómica y ha puesto sobre la mesa los agravios que la comunidad sufre frente a Cataluña, como los relativos a los fondos Next Generation recibidos (2.575 millones Andalucía, un 52% menos que la comunidad catalana); o a la red de transporte eléctrico (un 40% inferior en Andalucía que en Cataluña).