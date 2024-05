En verano, junto a su familia y sin cámaras: así será la boda de Jaime Cantizano y Miguel García Golding

Jaime Cantizano es uno los presentadores más conocidos. Gracias a su trabajo tanto en televisión como en radio, no es de extrañar que sea una de las caras más queridas del panorama actual. Aunque, si algo tiene muy claro es que quiere diferenciar su faceta pública de su vida privada.

Por ello siempre ha mantenido con discrepción a su familia, especialmente a su hijo Leo, de ocho años; y a su pareja, el artista Miguel García Golding. Ambos llevan juntos varios años, por lo que, como así ha podido saber El Español, el próximo 2025 podrían pasar por el altar.

De acuerdo a las informaciones del medio, Jaime habría dado la noticia a sus seres queridos más cercanos. La supuesta boda se celebrará en verano de 2025, en un ambiente íntimo. Y es que, si bien han acudido a varios eventos juntos, como el reciente cumpleaños de Bibiana Fernández, lo cierto es que Golding prefiere mantenerse en un segundo plano.

Jaime Cantizano en 'Mañaneros', en una imagen de archivo. La 1

Los dos mantienen una relación "absolutamente normal", como así han destacado su entorno más cercano, y es que son una familia como otra cualquiera. Para ellos su hijo, Leo, nacido por gestación subrogada en 2016, es su mayor orgullo e intentan pasar con él todo el tiempo posible.

Por el momento, no se tienen más datos sobre este supuesto enlace, aunque lo cierto es que no será el único cambio que vivirá próximamente. Como así se ha sabido, el próximo mes de septiembre, el presentador volverá de nuevo a su faceta radiofónica. En sustitución a Julia Otero, el jerezano será el encargado de presentar las tardes de Onda Cero. Un contrato de larga duración con le que no podría estar más contento.