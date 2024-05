Puigdemont rechaza pactar con Illa y pide a ERC que aclare si sus votos harán presidente al candidato socialista

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha rechazado pactar con el candidato socialista, Salvador Illa, y cree que ERC y Comuns apoyarán un tripartito para formar "un gobierno de izquierdas catalanas y españolas". Por este motivo, ha pedido al partido de Pere Aragonès que aclare si sus votos servirán para hacer presidente a Illa. "Los nuestros seguro que no", ha añadido.

"Nosotros no pactaremos con el señor Illa. El señor Illa debería explicar: ¿pactará con los Comuns? ¿Pactará con ERC para hacer un gobierno tripartito en Cataluña que ya sabemos como acaban?", ha preguntado en una rueda de prensa este jueves organizada por la Agència Catalana de Noticies (ACN).

Lo ha dicho en referencia a las declaraciones que ha realizado Illa este mismo jueves, afirmando que no descarta pactar con Junts tras los comicios si estos no priorizan la independencia: "A cualquier precio va a ser muy difícil, pero vamos a esperar y a ver por qué camino optan y por qué".

"El señor Illa no sé si piensa ponerse en contracto conmigo o no, pero ha tenido muchas ocasiones para hacerlo todo estos años y no lo ha hecho", ha recordado, y ha dicho textualmente que no le quita el sueño lo que pueda hacer Illa en relación a su caso personal.

Así, Puigdemont ha insistido que ningún voto de su candidatura servirá para hacer presidente a Illa, y ha afirmado que la credibilidad que le merece el socialista "es exactamente cero".

Partido independentista "con capacidad de ganar"

El expresidente de la Generalitat se ve "en condiciones de ser la única candidatura independentista con capacidad de ganar y liderar", y constata un crecimiento al alza de su formación en las encuestas, por lo que se ve capaz de disputar la victoria al PSC (que se sitúa en primera posición en los sondeos).

Ha reiterado que ve opciones para ser investido en segunda votación como presidente, y ha afirmado que no será jefe de la oposición porque quiere "asumir" la condición de expresidente.

Puigdemont considera que "rehacer la unidad (independentista) es esencial" y se ha comprometido a reunir a los partidos independentistas el día después de las elecciones y a llamar al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès.

Por otro lado, no contempla una repetición electoral porque considera que no sería una buena noticia, pero, si se diera el caso, ha afirmado que se volvería a presentar como candidato: "Sería la primera vez en siete años que tendré igualdad de condiciones con mis contrincantes".

"Montaje propagandístico" de Sánchez

Preguntado por la visita por sorpresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Feria de Abril de Cataluña este miércoles junto a Illa, ha opinado que "forma parte de un montaje propagandístico que ya hace días que dura y cada vez más gente se da cuenta".

Ha explicado que no ha hablado con Sánchez estos últimos días, ni en los últimos años: "Ni nos hemos visto, ni nos hemos intercambiado mensajes, ni hemos hablado tampoco por ningún otro canal".