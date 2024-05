Muere Richard Tandy, teclista de la banda Electric Light Orchestra, a los 76 años

Richard Tandy, teclista de la banda británica de rock Electric Light Orchestra, ha muerto a los 76 años, tal y como ha confirmado Jeff Lynne, líder de la formación.

"Con gran tristeza comparto la noticia del fallecimiento de mi antiguo colaborador y querido amigo Richard Tandy", escribió el cantante y guitarrista a través de X (Twitter).

"Era un músico y un amigo extraordinario y atesoraré toda una vida de recuerdos que tuvimos juntos", añadió y también mostró sus condolencias a su familia.

Tandy nació en Birmingham en 1948 y conoció en el colegio a Bev Bevan, batería de la banda, así como de otros grupos como Black Sabbath y The Move.

Por ello, tras colaborar con él en 1968 en el tema Blackberry Way, de The Move, terminó entrando en 1970 en Electric Light Orchestra junto a Jeff Lynne y Bev Bevan, y los tres estuvieron en la formación hasta 1986, cuando se disolvió. Tras esto, y después de varios intentos fallidos de reagrupación, Tandy volvió en 2014 para la renombrada Electric Light Orchestra de Jeff Lynne.

Inicialmente, el músico tocaba el bajo, pero después se convirtió en el teclista de la banda. Se puso a los mandos de sintetizadores y pianos eléctricos, dándole ese toque futurista al sonido de la banda de rock.

El grupo lanzó al mercado discos como A New World Record, Out of the Blue y Discovery, y, a lo largo de su carrera, vendieron más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. 27 de sus canciones se colaron en el top 40 de Reino Unido y en el top 20 de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Richard Tandy y Jeff Lynne colaboraron también en otros proyectos ajenos a su formación, como la banda sonora de Electric Dreams. Por su parte, el fallecido artista también creó en 1985 la Tandy Morgan Band con los músicos Dave Morgan y Martin Smith, quienes habían tocado en directo junto a Electric Light Orchestra.